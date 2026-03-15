Ciak si gira, a Taranto le riprese del corto del progetto Pricò

Tutto pronto per il set del lavoro rientrante nel percorso con le scuole realizzato da Il Serraglio. Per due giorni una classe del liceo.

Si svolgeranno il 17 e 18 marzo a Taranto le riprese del cortometraggio ad opera del liceo artistico “V. Calò”. Il set è l’epilogo del percorso di formazione sui mestieri del cinema rivolto alla classe 4a M dell’indirizzo audiovisivo (sede di Taranto), uno dei prodotti finali del progetto “Pricò – Il Cinema è Giovane”, la sezione dedicata alle scuole del festival Vicoli Corti – Cinema di Periferia, che prevede anche moduli di formazione con professionisti dell’audiovisivo.

Il corto verrà girato tra Porta Napoli e il quartiere Tamburi. Gli studenti che saranno impegnati sul set hanno seguito in questi mesi i corsi di regia e sceneggiatura con il regista Saverio Cappiello, di costumi con Maria Martinese, di fotografia con Mario Bucci, di montaggio con Marco Gernone, di suono con Gaspare Sammartano, di casting e recitazione con Debora Boccuni. La docente referente del progetto è Serena Lucarella, il coordinatore è Vincenzo Madaro. Sono partner Intervallo Film e REC_Recitazione e Cinema.

In attesa della prova del set, c’è tanta fiducia per la buona riuscita dello stesso. La crew della classe del liceo “V. Calò” ha svolto un ottimo lavoro di preparazione, dimostrando delle attitudini che sono state potenziate attraverso le attività formative del progetto Pricò. La sceneggiatura è stata scritta dagli studenti che nei prossimi giorni, suddivisi per reparti e sotto la supervisione dei formatori, si occuperanno anche di curare tutti gli aspetti tecnici delle riprese. Si tratta di una storia di sorellanza e di redenzione ambientata lungo le strade che portano da Tamburi a Porta Napoli. Nella lavorazione è stato coinvolto anche l’I.C. “Vico – De Carolis”, sia come location sia come scuola di appartenenza di Gaia, la piccola coprotagonista del cortometraggio.

Pricò – Il Cinema è Giovane è ideato e prodotto da Il Serraglio APS e finanziato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e dal Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, attraverso il bando “Il cinema e l’audiovisivo a scuola – Progetti di rilevanza territoriale” del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola. Dopo l’impatto generato negli anni passati, Pricò si conferma punto di riferimento sul territorio come percorso di educazione al linguaggio cinematografico che coniuga visione, formazione e orientamento professionale per studenti e docenti. La terza edizione del progetto terminerà a maggio, con un evento finale al Savoia Cityplex in cui verranno presentati in anteprima il cortometraggio e lo spot sui diritti umani che sarà girato ad aprile dal liceo artistico “V. Calò” di Grottaglie, in collaborazione con Amnesty International Italia. I due lavori troveranno poi spazio nella programmazione della 21a edizione di Vicoli Corti – Cinema di Periferia, in programma a Massafra ad agosto, oltre a partecipare ai più importanti festival dedicati ai progetti scolastici. Il Serraglio ringrazia il vicesindaco di Taranto Mattia Giorno e l’ufficio Cinema del Comune di Taranto per il prezioso supporto.