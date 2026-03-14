Operazione dei Carabinieri a Scanzano Jonico: diversi arresti, indagini in corso

SCANZANO JONICO (MT) – Nella giornata di ieri i Carabinieri della Compagnia di Policoro hanno condotto un’operazione che avrebbe portato a diversi arresti. La notizia è stata diffusa dal giornalista Filippo Mele.

L’intervento è stato coordinato dal comandante della Compagnia, maggiore Roberto Rampino. Secondo le prime informazioni, alcune delle persone coinvolte sarebbero residenti nel territorio, mentre altre provenienti da fuori comune. I fermati sarebbero stati bloccati mentre si trovavano alla guida delle proprie automobili.

Nel corso dell’operazione sarebbero state eseguite anche perquisizioni domiciliari. Tuttavia, al momento, non sono stati resi noti ulteriori dettagli, nel massimo riserbo mantenuto dagli investigatori.

L’inchiesta, tuttora in corso, riguarderebbe ipotesi di reato legate al possesso illecito di armi e ad altri eventuali reati connessi. Gli accertamenti proseguono per chiarire la posizione delle persone coinvolte.

La vicenda resta in evoluzione. Notizia in aggiornamento.