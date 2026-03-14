Mons. Vincenzo Carmine Orofino nominato presidente onorario del Comitato scientifico della Fondazione Internazionale Papa Clemente XI Albani

Si è svolto presso l’Episcopio della diocesi di Tursi-Lagonegro un incontro istituzionale tra Monsignor Vincenzo Carmine Orofino, vescovo della diocesi, e una delegazione della Fondazione Internazionale Papa Clemente XI Albani.

All’incontro hanno preso parte, per la delegazione di Matera della Fondazione, Vincenzo Genovese, responsabile territoriale, e Raffaele Pinto, responsabile culturale.

Nel corso della riunione è stata conferita al presule una benemerenza della Fondazione, insieme alla nomina a presidente onorario del Comitato scientifico. Un riconoscimento assegnato a personalità che si distinguono per l’impegno nella promozione di valori spirituali, culturali e sociali.

Durante il colloquio sono state richiamate le numerose iniziative culturali e sociali promosse negli ultimi anni dalla Fondazione, impegnata nella diffusione dei valori cristiani e nel sostegno alle comunità locali. L’incontro ha rappresentato anche un momento di confronto su tematiche sociali e sulle difficoltà che interessano i territori.

In questo contesto è stata ricordata la vicenda di Sissy, la giovane bambina della Valbasento il cui appello ha avuto ampia eco a livello nazionale, contribuendo a sensibilizzare l’opinione pubblica sui bisogni delle persone più fragili.

Nel corso del dialogo è stato ribadito il principio della responsabilità condivisa: ciascuno, secondo le proprie possibilità, è chiamato a sostenere chi vive situazioni di difficoltà, affinché di fronte alle sofferenze delle comunità non prevalga l’indifferenza.

La benemerenza è stata consegnata da Vincenzo Genovese, che ha portato i saluti del fondatore e presidente della Fondazione, Zef Bushati, e del presidente onorario, il cardinale Ernest Simoni.

L’incontro ha inoltre offerto l’occasione per approfondire i valori che ispirano l’attività della Fondazione, istituzione culturale e scientifica impegnata nella promozione di studi e ricerche, nella valorizzazione della tradizione cristiana e nel dialogo tra mondo accademico e realtà ecclesiali. Il Comitato scientifico sostiene iniziative di carattere storico, religioso e culturale, favorendo la collaborazione tra studiosi e istituzioni.

La nomina di Monsignor Orofino a presidente onorario del Comitato scientifico rappresenta un riconoscimento al suo ministero pastorale e al suo costante impegno nella promozione dei valori spirituali e culturali.

Originario di San Severino Lucano, ordinato sacerdote nel 1980, Orofino è stato nominato vescovo della diocesi di Tricarico nel 2004 da Papa Giovanni Paolo II. Nel 2016 Papa Francesco lo ha chiamato alla guida della diocesi di Tursi-Lagonegro.

L’incontro si è concluso con l’impegno reciproco a rafforzare la collaborazione e a promuovere future iniziative comuni dedicate alla cultura, alla ricerca e alla diffusione dei valori cristiani.