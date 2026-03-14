Incidente mortale sulla SS7 a Matera: un morto e due feriti gravi

Tragico incidente stradale nella tarda mattinata di oggi sulla strada statale 7, nel tratto compreso tra le uscite Matera via Dante e Matera via La Martella. Il sinistro si è verificato intorno alle 12.30 al km 573,200 e ha coinvolto due autovetture, una Fiat Panda e una Fiat 500L.

Nello scontro frontale ha perso la vita il conducente della Panda, un uomo di 75 anni originario di Miglionico (Matera). Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118, per lui non c’è stato nulla da fare: il personale medico giunto sul posto ha potuto soltanto constatarne il decesso.

Gravi anche le condizioni delle due persone che viaggiavano a bordo della Fiat 500L: un uomo di 65 anni residente a Matera e una donna di 59 anni originaria di Altamura (Bari). I due sono rimasti incastrati tra le lamiere dell’auto e sono stati estratti grazie all’intervento dei Vigili del fuoco. Successivamente sono stati trasportati d’urgenza in codice rosso all’ospedale “Madonna delle Grazie” di Matera.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche quattro pattuglie della Polizia Locale, che hanno gestito la viabilità e avviato i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro. Il tratto di strada interessato è rimasto rallentato durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area.