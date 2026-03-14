Cupparo: fondi per le infrastrutture culturali

La Regione Basilicata rafforza il proprio impegno per la valorizzazione del patrimonio culturale e per il potenziamento delle infrastrutture culturali presenti sul territorio. È stato pubblicato sul BUR speciale n. 12 del 12 marzo 2026 l’Avviso pubblico “Programma Infrastrutture Culturali”, approvato con Deliberazione di Giunta regionale n. 85 del 10 marzo 2026. L’iniziativa mette a disposizione 5.163.000 euro a valere sui fondi FSC 2021-2027, con l’obiettivo di sostenere interventi di riqualificazione, adeguamento e innovazione delle infrastrutture culturali della Basilicata, migliorandone accessibilità, qualità dei servizi e capacità di attrazione. “Con questo intervento – dichiara l’Assessore allo Sviluppo economico, Lavoro e Servizi alla comunità Francesco Cupparo – la Regione Basilicata intende rafforzare il ruolo delle infrastrutture culturali come fattore strategico per lo sviluppo dei territori. La cultura non è soltanto conservazione della memoria e delle tradizioni, ma rappresenta una leva concreta di crescita economica, di coesione sociale e di valorizzazione dell’identità delle nostre comunità. Investire nelle infrastrutture culturali significa creare spazi moderni, accessibili e innovativi, capaci di diventare luoghi di incontro, di produzione culturale e di attrazione per cittadini, giovani e visitatori. Questo programma si inserisce in una visione più ampia di sviluppo territoriale che la Regione sta portando avanti, con particolare attenzione alle aree interne, dove la presenza di infrastrutture culturali qualificate può contribuire a rafforzare la qualità della vita, contrastare lo spopolamento e generare nuove opportunità anche in chiave turistica e occupazionale. L’obiettivo è sostenere gli enti locali nel recupero e nella valorizzazione degli spazi culturali, favorendo al tempo stesso l’introduzione di tecnologie innovative e nuovi modelli di fruizione del patrimonio culturale”. L’Assessore Cupparo ha inoltre evidenziato il lavoro tecnico-amministrativo che ha reso possibile la definizione dell’Avviso. “Ringrazio – ha aggiunto – la Direzione generale per lo Sviluppo economico, il Lavoro e i Servizi alla comunità, guidata dall’ingegnere Giuseppina Lo Vecchio, e gli uffici regionali che hanno lavorato alla predisposizione del programma, mettendo a disposizione degli enti locali uno strumento concreto per migliorare e rafforzare le infrastrutture culturali presenti nei nostri territori”.

Il programma prevede contributi fino a 250 mila euro per ciascun progetto, con copertura fino al 100 per cento delle spese ammissibili, destinati ai Comuni e alle Province della Basilicata proprietari o titolari della disponibilità degli immobili pubblici oggetto degli interventi. Gli interventi finanziabili riguardano opere di riqualificazione e adeguamento infrastrutturale degli spazi culturali, miglioramento dell’accessibilità e della fruibilità, allestimento e funzionalizzazione degli ambienti, introduzione di tecnologie digitali e innovative e acquisizione di attrezzature specialistiche per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica tramite la piattaforma “Centrale Bandi” disponibile sul portale istituzionale della Regione Basilicata. La piattaforma sarà attiva dalle ore 8:00 dell’11 maggio 2026 fino alle ore 18:00 del 10 luglio 2026.