Azione Potenza, Grillo e Calò confermano il sostegno a Pace

Il rispetto della volontà popolare e del mandato conferito dagli elettori deve costituire il punto di riferimento di ogni valutazione politica e istituzionale. È quanto dichiarano il commissario provinciale di Azione Ivana Grillo e il commissario cittadino Piero Calò in una nota ufficiale.

I due esponenti del partito sottolineano l’importanza di riconoscere il ruolo del consigliere comunale Carmine Davide Pace, recentemente eletto consigliere provinciale con la lista di Azione e componente della maggioranza comunale. Una figura, evidenziano, investita di una chiara responsabilità politica nei confronti della comunità.

Azione, spiegano Grillo e Calò, si caratterizza per un’impostazione autenticamente riformista, fondata su pragmatismo, competenza e qualità delle scelte amministrative. L’obiettivo è quello di rafforzare percorsi utili al territorio e ai cittadini, evitando che il confronto politico si trasformi in contrapposizioni ideologiche o in logiche di appartenenza.

Per questo motivo, il partito annuncia un sostegno costruttivo al lavoro del consigliere Pace, nel segno della responsabilità istituzionale e dell’impegno condiviso.

“L’obiettivo – concludono Grillo e Calò – resta quello di contribuire con serietà a un’azione amministrativa concreta, capace di rispondere in modo efficace ai bisogni della comunità”.