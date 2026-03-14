Appello urgente del Coordinamento Forestale Lucano ai Sindaci della Basilicata

Il Coordinamento Forestale Lucano lancia un appello urgente ai Sindaci della Basilicata, chiedendo un impegno concreto a sostegno della stabilizzazione occupazionale dei circa 4.000 lavoratori forestali della regione.

Secondo il Coordinamento, lo stato di degrado e la scarsa manutenzione del verde pubblico in molti centri abitati evidenziano una situazione non più sostenibile. Mentre numerosi paesi lucani affrontano problemi legati all’incuria del territorio, una parte significativa dei lavoratori del comparto forestale risulta inattiva per gran parte dell’anno.

La richiesta avanzata ai primi cittadini è chiara: superare la logica degli interventi stagionali e garantire una presenza costante degli operatori sul territorio. Per il Coordinamento, la manutenzione continua rappresenterebbe non solo una risposta efficace alle esigenze ambientali e di decoro urbano, ma anche una soluzione strutturale capace di assicurare maggiore sicurezza, prevenzione e tutela del patrimonio naturale.

“Non è più accettabile attendere il mese di maggio per intervenire”, sottolinea il Coordinamento, evidenziando come la cura del territorio debba essere garantita durante tutto l’anno, attraverso una programmazione stabile e un pieno utilizzo delle competenze professionali dei lavoratori forestali.

L’appello si conclude con la richiesta ai Sindaci di esprimere un segnale concreto di sostegno, schierandosi al fianco dei forestali nella battaglia per la stabilizzazione occupazionale e per il riconoscimento del ruolo strategico che questi operatori svolgono nella tutela ambientale e nella qualità della vita delle comunità lucane.

Il Coordinamento Forestale Lucano resta in attesa di riscontri istituzionali e di un confronto costruttivo con le amministrazioni locali.