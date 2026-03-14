A Senise il Partito Democratico promuove il “No” al referendum con un banchetto informativo

SENISE – Questo pomeriggio il circolo locale del Partito Democratico ha organizzato a Senise un banchetto informativo dedicato alla campagna per il “No” in vista del prossimo referendum. L’iniziativa si è svolta nel centro cittadino, dove militanti e simpatizzanti hanno incontrato i cittadini distribuendo volantini e materiale informativo con le motivazioni a sostegno della scelta di votare contro il quesito referendario.

Durante la giornata, i volontari del PD hanno dialogato con i passanti, spiegando le ragioni della posizione del partito e invitando alla partecipazione al voto. L’obiettivo dell’iniziativa, spiegano gli organizzatori, è quello di favorire un confronto diretto con la comunità e offrire ai cittadini strumenti utili per comprendere meglio il contenuto del referendum e le possibili conseguenze del voto.

Il banchetto ha rappresentato anche un momento di ascolto: diversi cittadini si sono fermati per chiedere chiarimenti e condividere opinioni sul tema del referendum, in un clima di confronto civile.

Secondo gli esponenti del circolo locale del Partito Democratico, iniziative come questa sono fondamentali per promuovere informazione e partecipazione democratica, soprattutto in occasione di appuntamenti elettorali che richiedono una scelta consapevole da parte dell’elettorato.

Il PD di Senise ha annunciato che nelle prossime settimane continueranno le attività di informazione sul territorio, con ulteriori momenti di incontro e confronto con i cittadini in vista della consultazione referendaria.