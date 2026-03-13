La FIPAV investe sul futuro: premi di laurea e borse di studio per i giovani talenti del volley

La Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV) rafforza il proprio impegno a favore delle nuove generazioni con l’istituzione di tre premi di laurea nazionali e di una borsa di studio dedicata agli studenti-atleti delle Nazionali giovanili.

Un progetto che mette al centro il valore dello studio, della formazione e della crescita personale, accanto al percorso sportivo.

I premi, ciascuno del valore di 2.500 euro lordi, sono destinati alle migliori tesi universitarie – triennali, magistrali o di master – discusse nelle università italiane tra il 1° gennaio 2025 e il 31 luglio 2026 e riguardano tre ambiti strategici per lo sviluppo dello sport.

Il Premio “Carlo Gobbi” sarà assegnato alla miglior tesi in comunicazione giornalistica e digitale nello sport, nel ricordo dello storico giornalista della Gazzetta dello Sport che per oltre quarant’anni ha raccontato la pallavolo italiana.

Il Premio “Giuseppe Brusi” è dedicato agli studi in sport management ed economia dello sport e rende omaggio a uno dei dirigenti che hanno contribuito in maniera decisiva alla crescita del volley italiano, legando il proprio nome ai successi di Ravenna e del movimento internazionale.

Il Premio “Pietro Floriano Florio” riguarda invece le tesi dedicate al diritto e agli aspetti giuridici dello sport ed è intitolato all’insigne giurista e magistrato che guidò la Federazione Italiana Pallavolo dal 1977 al 1988.

Le candidature dovranno essere presentate entro le ore 18 del 29 settembre 2026, mentre l’esito della valutazione sarà pubblicato entro il 30 ottobre 2026. La cerimonia di premiazione è prevista nel mese di dicembre 2026.

Parallelamente, la Federazione ha istituito la Borsa di Studio “Gianfranco Briani”, destinata agli studenti-atleti delle Nazionali giovanili maschili e femminili che si distingueranno per il miglior rendimento scolastico o per il voto più alto all’esame di maturità nell’anno scolastico 2025-2026.

Il riconoscimento è dedicato allo storico Segretario Generale FIPAV, promotore di progetti innovativi come Volley ’85 e figura di riferimento per la crescita del movimento.

Con questa iniziativa la Federazione ribadisce la volontà di valorizzare il talento a 360 gradi, promuovendo la cultura dello sport e premiando chi riesce a coniugare impegno accademico e passione per la pallavolo.

«I ragazzi devono essere sempre più al centro del nostro percorso – ha dichiarato il presidente della federazione nazionale Giuseppe Manfredi –. Lo sport è fondamentale, ma lo è altrettanto il percorso di studi: è importante che i nostri atleti pensino fin da subito al proprio futuro, anche dopo la carriera sportiva».

«Questa iniziativa rappresenta per il nostro movimento un segnale molto importante – commenta il presidente del Comitato Regionale FIPAV Basilicata Antonio Lopardo – perché ricorda ai nostri giovani atleti che la crescita sportiva deve andare di pari passo con quella personale e culturale.

Anche in Basilicata la pallavolo è fatta di tanti giovani che ogni giorno si dividono tra scuola, università e palestra conciliando il tutto con grande senso di responsabilità. Valorizzare questo percorso significa investire davvero sulla formazione e sul futuro della pallavolo e delle nuove generazioni».

Per informazioni e dettagli sui singoli bandi è possibile consultare la documentazione a questi links:

🔗 https://www.federvolley.it/sites/default/files/news/allegati/Borsa%20di%20studio%20Carlo%20Gobbi.pdf

🔗 https://www.federvolley.it/sites/default/files/news/allegati/Borsa%20di%20studio%20Pietro%20Floriano%20Florio.pdf

🔗 https://www.federvolley.it/sites/default/files/news/allegati/Borsa%20di%20studio%20Giuseppe%20Brusi.pdf

Per ulteriori informazioni: [email protected]