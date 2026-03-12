Volontariato europeo in Francia a Gardie

Il Centro Europe Direct Basilicata informa che “la IDC cerca giovani motivati ​​che vogliano aiutare e imparare come avviare e gestire un eco-luogo, dove rigenerare il suolo, fare il compost, prendersi cura degli animali… e, naturalmente, dove vivere insieme in armonia con la natura.

Il tutto con un apprendimento interculturale e comunitario, insieme ad altri volontari (in tutto 16) provenienti da diversi paesi”.

Durante queste quattro settimane – spiega il Cedb – ai volontari sarà richiesto di costruire e migliorare infrastrutture ecologiche; sviluppare l’orto e piantare colture stagionali; creare soluzioni pratiche per la gestione dell’acqua e del territorio; migliorare gli spazi comunitari e le aree abitative; cucinare insieme e sperimentare alimenti a basso impatto.

E oltre al lavoro in sé, i volontari condivideranno anche momenti di riflessione su sostenibilità, cooperazione e vita semplice.

I volontari alloggeranno in camere condivise in case mobili (2 per camera) o in tende individuali, a Gardie, immersi nella natura. Il luogo utilizza pannelli solari per l’elettricità.

I volontari si alterneranno per mantenere tutti gli spazi comuni puliti e in ordine. Ci saranno giorni liberi per godersi la zona e permettere ai volontari di esplorare e visitare.

Questo progetto (che inizia il 20 aprile e termina il 17 maggio 2026) – conclude il Centro Europe Direct Basilicata – prevede lavoro fisico all’aperto e uno stile di vita semplice ed è ideale per chi ama la natura, il lavoro di squadra e le attività pratiche.

È possibile candidarsi all’attività di volontariato di questo specifico progetto entro il 29 marzo 2026. Maggiori informazioni sono disponibili al seguente link: https://youth.europa.eu/solidarity/opportunity/50398_it