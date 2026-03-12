Sanità, Napoli: Ridurre liste d’attesa è una priorità

“Ridurre le liste d’attesa significa affrontare uno dei problemi che più incidono sulla vita quotidiana dei cittadini. Per questo plaudo alla decisione della Giunta regionale di destinare circa 4 milioni di euro al potenziamento delle prestazioni di specialistica ambulatoriale”. Lo dichiara Michele Napoli, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale della Basilicata.

“L’iniziativa – prosegue – va nella direzione giusta perché punta ad aumentare concretamente l’offerta di visite ed esami attraverso le prestazioni aggiuntive del personale sanitario. Si tratta di un intervento importante che può contribuire a ridurre i tempi di attesa e a migliorare l’accesso alle cure per i cittadini lucani”.

“Naturalmente – aggiunge Napoli – il lavoro per rendere il sistema sanitario sempre più efficiente deve essere continuo. Accanto alle risorse, sarà fondamentale proseguire con determinazione nel miglioramento dell’organizzazione dei servizi, nella gestione delle agende di prenotazione e nell’utilizzo pieno delle strutture e delle tecnologie disponibili”.

“L’obiettivo deve essere chiaro e condiviso: garantire ai cittadini visite ed esami nei tempi giusti. Per questo – conclude Napoli – continueremo a sostenere tutte le iniziative utili a rendere la sanità lucana sempre più vicina ai bisogni delle persone, con l’impegno di fare ogni giorno un passo in più nella direzione di un sistema sanitario più efficiente e accessibile”.