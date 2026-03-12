Riunione a Bruxelles nuova rete Europe Direct

Oggi e domani (12 e 13 marzo 2026) si riunisce a Bruxelles, in Belgio, la nuova rete Europe Direct europea per il quinquennio 2026-2030.

È un grande evento di networking – spiega il centro Europe Direct Basilicata – che mette in contatto gli oltre 400 centri di informazione ufficiale della Commissione europea dislocati un tutti i Paesi dell’Unione e che serve a definire le priorità e gli obiettivi di comunicazione che l’intera rete deve sviluppare.

Al meeting europeo partecipa anche il responsabile del centro Europe Direct Basilicata, Antonino Imbesi. Durante l’evento sono preventivati approfondimenti su tutte le più importanti azioni che la Commissione sta sviluppando nell’ultimo periodo e le priorità di comunicazione per l’anno 2026, con un approfondimento sul ruolo di supporto e di informazione sulle tematiche europee che gli stessi centri dovranno svolgere sino al 2030.

L’introduzione ai lavori – sottolinea il centro Europe Direct Basilicata – è affidata a Ursula von der Leyen (Presidente della Commissione europea), che, con un apposito videomessaggio, introduce gli obiettivi che l’Europa unita si è posta per il presente ed il futuro in un periodo di particolare instabilità internazionale, in cui il compito dell’Unione è ancora più importante per cercare di ridurre le tensioni e le problematiche esistenti a livello mondiale.

Durante i lavori della AGM è prevista la partecipazione di alti funzionari della Commissione europea e del Parlamento Europeo, con approfondimenti sulla cooperazione all’interno della rete, sulla campagne di comunicazione, sui principi e valori democratici europei.

È previsto anche lo sviluppo di diversi workshop per promuovere il dibattito e la cooperazione effettiva tra i vari centri dislocati nei vari Paesi UE: l’incontro rappresenta, infatti, un fondamentale momento di confronto e coordinamento anche tra i manager dei vari centri informativi e serve a rafforzare il ruolo della rete nel promuovere informazione, dialogo e partecipazione dei cittadini sui temi europei.