Pubblicato il nuovo bando europeo CERV

Il Centro Europe Direct Basilicata rende noto che la Commissione europea ha pubblicato il nuovo bando CERV-2026-CITIZENS-CIV, nell’ambito del programma Citizens, Equality, Rights and Values (CERV), con l’obiettivo di rafforzare la partecipazione democratica, il coinvolgimento civico e la tutela dei valori fondamentali dell’Unione europea.

Il bando – evidenzia il Cedb – sostiene progetti transnazionali capaci di promuovere la cittadinanza attiva, la partecipazione ai processi decisionali europei e il dibattito pubblico sui temi chiave dell’agenda UE.

Quest’anno il bando finanzierà, con un budget a disposizione di 30 milioni di Euro, progetti che rispondano alle seguenti priorità:

1) Sostenere processi elettorali liberi, equi e inclusivi;

2) Promuovere l’impegno attivo dei cittadini e la partecipazione democratica al processo decisionale pubblico, al di là delle elezioni, nonché un più ampio impegno civico;

3) Contrastare la diffusione della disinformazione e la manipolazione e interferenza straniera delle informazioni (FIMI) nel dibattito e nei processi democratici.

Per ogni topic ci sono a disposizione 10 milioni di euro per un totale appunto 30 milioni. Tra le attività ammissibili al finanziamento rientrano:

A) Conferenze, dibattiti pubblici, workshop e forum civici;

B) Consultazioni e processi partecipativi;

C) Campagne di sensibilizzazione e informazione;

D) Produzione di strumenti digitali per la partecipazione democratica;

E) Attività di capacity building per organizzazioni della società civile.

Tutti i progetti – sottolinea il Centro Europe Direct Basilicata – devono avere una chiara dimensione europea e generare valore aggiunto a livello transnazionale.

Possono presentare candidatura le Organizzazioni della società civile, gli Enti del terzo settore, le Autorità pubbliche locali e regionali, le Università e istituti di ricerca e altri enti senza scopo di lucro stabiliti in uno Stato membro UE o in un Paese ammissibile al programma CERV.

La scadenza per la presentazione delle proposte è fissata per il 29 Aprile 2026. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito

EU Funding & Tenders Portal della Commissione europea.