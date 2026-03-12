L’ANSI invitata a partecipare al Forum Internazionale per la Pace, la Sicurezza e la Prosperità (IFPSP) che si svolgerà a Palermo dal 22 al 25 marzo 2026

L’Associazione Nazionale Sottufficiali d’Italia è stata invitata a partecipare al 6° Forum Internazionale annuale per la Pace, la Sicurezza e la Prosperità che si terrà a Palermo dal 22 al 25 marzo 2026.

Il tema del Forum 2026, scelto dal Comitato Accademico, è “Costruire la Resilienza Militare in un Contesto Internazionale in continuo Cambiamento”.

Il Forum 2026 invita accademie militari e università civili a esplorare strategie innovative per sviluppare forze adattabili e pronte per il futuro. I partecipanti esamineranno temi come la struttura e la formazione delle forze, l’educazione alla leadership, l’integrazione tecnologica e la formazione sulla resilienza, preparando gli agenti di domani a navigare nelle complessità di un ambiente di sicurezza globale imprevedibile.

L’IFPSP è un’organizzazione canadese senza scopo di lucro, nata nel 2021 come conferenza online, con 12 paesi partecipanti, fino a un formato ibrido (in presenza e online) che ha coinvolto oltre 300 cadetti ufficiali provenienti da 137 diverse accademie, università e unità di formazione provenienti da 25 paesi, inclusi alcuni dall’Asia e dal Sud Globale.

Soddisfatto per l’invito il Presidente dell’Associazione Nazionale Sottufficiali d’Italia, Gaetano Ruocco.

“Siamo onorati e orgoglioso dell’invito a partecipare all’importante simposio – dichiara Gaetano Ruocco – la ricerca della Pace e della sicurezza internazionale è uno degli obiettivi che l’ANSI persegue da sempre. Con l’occasione conferiremo ai due fondatori del Forum, John Hannan e Stephen Gregory, la tessera di soci onorari del nostro sodalizio.”

ANSI, Associazione Nazionale Sottufficiali d’Italia