“Dialoghi con Cicerone”, il 14 a Palazzo Loffredo

Esiste un filo sottile che lega il pensiero antico alla nostra modernità. Sabato 14 marzo, a Palazzo Loffredo a Potenza, la presentazione di “𝑫𝒊𝒂𝒍𝒐𝒈𝒉𝒊 𝒄𝒐𝒏 𝑪𝒊𝒄𝒆𝒓𝒐𝒏𝒆”, il nuovo volume di 𝗚𝗶𝗮𝗻𝗳𝗿𝗮𝗻𝗰𝗼 𝗕𝗹𝗮𝘀𝗶 𝗲 𝗔𝗹𝗱𝗼 𝗡𝗼𝘃𝗶𝗲𝗹𝗹𝗼.

Sam Shepard e Cicerone. Il mondo classico romano e la letteratura, il cinema americano del ‘900. Il Centro di Drammaturgia di Mariano Paturzo, con Accademia Tiberina – Sezione della Lucania – proporrà sabato prossimo a Potenza, presso il Museo Dino Adamesteanu (Palazzo Loffredo – Sala del Cortile) una drammatizzazione dei Dialoghi con Cicerone di Aldo Noviello e Gianfranco Blasi, proprio in relazione ad un racconto di Sam Shepard, il regista e scrittore compagno di vita di Jessica Lang.

Non sarà una semplice presentazione, ma un viaggio nell’anima dell’uomo. Attraverso l’arte del dialogo gli autori della drammaturgia faranno rivivere il respiro e l’urgenza di uno dei più grandi pensatori di sempre.

𝑳𝒂 𝒔𝒆𝒓𝒂𝒕𝒂 𝒔𝒂𝒓𝒂̀ 𝒂𝒓𝒓𝒊𝒄𝒄𝒉𝒊𝒕𝒂 𝒅𝒂 𝒖𝒏’𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒑𝒓𝒆𝒕𝒂𝒛𝒊𝒐𝒏𝒆 𝒅𝒓𝒂𝒎𝒎𝒂𝒕𝒊𝒄𝒂 𝒅𝒊 𝒂𝒍𝒄𝒖𝒏𝒊 𝒃𝒓𝒂𝒏𝒊, 𝒄𝒐𝒏 𝒍𝒂 𝒗𝒐𝒄𝒆 𝒅𝒊 𝑺𝒊𝒎𝒐𝒏𝒂 𝑬𝒔𝒑𝒐𝒔𝒊𝒕𝒐 𝒆 𝒊𝒍 𝒗𝒊𝒐𝒍𝒐𝒏𝒄𝒆𝒍𝒍𝒐 𝒅𝒊 𝑽𝒊𝒕𝒐 𝑺𝒕𝒂𝒏𝒐, con la drammaturgia di Aurelio Gatti.

All’evento parteciperanno il presidente di Accademia Tiberina, Nicola Pascale, il latinista, Francesco Lioi e la curatrice del volume, Gabriella Quaglia. Saranno presenti gli autori Gianfranco Blasi e Aldo Noviello.