Chiorazzo e Vizziello (BCC): Vicini alle lavoratrici e ai lavoratori della Smart Paper

“Esprimiamo piena vicinanza alle lavoratrici e ai lavoratori di Smart Paper che hanno proclamato lo sciopero ad oltranza.

Dopo gli impegni assunti al tavolo regionale coordinato dall’assessore Cupparo, l’ennesimo passo indietro delle aziende subentranti è un fatto grave e inaccettabile”.

Lo dichiarano il Vice Presidente del Consiglio regionale e Presidente di Basilicata Casa Comune, Angelo Chiorazzo, e il Capogruppo in consiglio regionale, Gianni Vizziello.

“Le aziende devono chiarire subito le proprie intenzioni su salari e territorialità, garantendo la continuità occupazionale.

Ma allo stesso tempo è evidente che il governo regionale non ha dimostrato finora l’autorevolezza necessaria nella gestione di questa vertenza.

Siamo passati dagli applausi trionfali del primo incontro ai toni da bar dei successivi, fino alle inutili processioni dal ministro Urso che, a quanto pare, non hanno prodotto risultati concreti”.

“Il Presidente Bardi dimostri di avere il peso politico che il ruolo richiede. Invece di limitarsi ai selfie con la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in campagna elettorale, chieda immediatamente un incontro con il Governo e con l’amministratore delegato di Enel per risolvere una vertenza che riguarda circa 400 lavoratori”.

“Per una regione piccola e fragile come la Basilicata – concludono Chiorazzo e Vizziello – che nel 2025 ha fatto registrare il peggior risultato in Italia per l’export, 400 posti di lavoro hanno un peso equivalente a quasi 10 mila occupati in una grande regione come la Lombardia.

Per questo chi governa questa Regione ha il dovere di difenderli con determinazione e con il peso politico che il ruolo istituzionale impone”.