Cancellara nella storia: appuntamento col Medioevo

Sabato 14 marzo 2026, alle ore 15.30, la Chiesa di Santa Caterina d’Alessandria a Cancellara ospiterà il convegno di studi “Cancellara nella storia e nell’arte”.

Dal Medioevo al XX secolo”. Un’occasione imperdibile per immergersi nel patrimonio storico e artistico locale e del territorio lucano.

L’iniziativa, a cura di Maria Cristina Rossi e di Marianna Lancellotti, si propone come un’opportunità di approfondimento e confronto sulla storia del borgo, valorizzando i documenti, le testimonianze artistiche e gli eventi che hanno segnato la comunità cancellarese nel corso dei secoli.

Organizzato dalla parrocchia in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e la Pro Loco di Cancellara, e patrocinato dall’Università degli Studi della Basilicata, dal Fai e dall’Associazione del Centro Studi Normanno-Svevi, il convegno rappresenta un’importante occasione per riscoprire e valorizzazione il patrimonio storico-artistico locale e dell’entroterra lucano, promuovendo la ricerca grazie al contributo di esperti del settore.

A presiedere i lavori, il prof. Victor Rivera Magos, docente di Storia Medievale e Presidente dell’Associazione del Centro Studi Normanno-Svevi.

In apertura, il prof. Francesco Panarelli, Direttore del Dipartimento per l’Innovazione Umanistica dell’Università degli Studi della Basilicata, traccerà un inquadramento storico di Cancellara nella Basilicata medievale.

Un excursus storico che spazia dagli episodi inediti del territorio alle opere di maggior rilievo artistico, a cura di Antonio Antonetti, Maria Cristina Rossi e di Domenico Saracino, fino al Risorgimento e al primo Novecento, con gli approfondimenti dei professori Paolo Conte e Donato Verrastro.

Un viaggio tra storia e arte locale: un modo consapevole per valorizzare il territorio riscoprendo le proprie origini.