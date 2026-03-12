Avviso interruzione programmata dell’energia elettrica a Senise 13 Marzo : le vie interessate
L’interruzione è prevista per venerdì 13 marzo 2026, nella fascia oraria dalle ore 08:30 alle ore 16:00. Durante questo periodo la fornitura di energia sarà sospesa in diverse zone del territorio comunale.
In particolare:
Via Palazzo Serafino (numeri civici da 29 a 35, da 39 a 43, da 26 a 28, da 38 a 46)
Via Cristiano da 25 a 31, da 35 a 37, da 36 a 40, da 44 a 48
Via Sassano da 1 a 5, da 13 a 21, da 2 a 6, da 12 a 14, 18
Via Panzardi da 63 a 65, da 69 a 87, da 38 a 48
Via Minghetti da 5 a 19, da 23 a 33, 2, 8, 12, 20
Via Pellico da 7 a 11, da 17 a 21, da 8 a 16
Piazza Vittorio Emanuele da 7 a 9, 13, 6, 10, 14
Via Mazzini da 5 a 11, da 15 a 21
Via Settembrini da 1 a 5, da 9 a 15, 6, 16
Via Amedeo da 1 a 27, da 4 a 8, 12, 16, 22
Via Chiesa 1, 5, 9, da 13 a 21, 2, 6, 16, 20
Via Palazzo 1, da 7 a 13, 17, 2, 6
Via Gianturco da 1 a 3, da 2 a 4, 8
Vico San Michele da 1 a 3, 2, 6
Via Madonna Viggiano 46, 62, 68
Via Gioberti 3, 7, 4, 8
Via Mancini 1, 5, da 2 a 8
Largo San Michele 1, 4, 5
Corso Rinaldi 11, 19
Largo Chiesa 42
Vico Cosenza 1
Raccomandazioni
Durante l’esecuzione dei lavori l’erogazione dell’energia potrebbe essere temporaneamente riattivata per brevi periodi.
Per questo motivo si raccomanda ai cittadini di non utilizzare gli ascensori e di prestare particolare attenzione agli impianti elettrici domestici.
L’intervento riguarda esclusivamente i clienti alimentati in bassa tensione e rientra nelle normali attività di manutenzione della rete elettrica.