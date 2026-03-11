Promuovere la Cultura Sportiva: Basilicata al Centro di un Nuovo Progetto Educativo

Sono molto lieto di leggere le parole del Presidente della Emilio Fittipaldi sulla cultura sportiva, sulla lealtà, sul rispetto delle regole e, soprattutto, sull’importante funzione educativa e comunitaria che lo sport e il calcio svolgono nella nostra società. Voglio riconoscere al Presidente e al suo Consiglio Direttivo l’eccellente lavoro svolto sul nostro territorio, con risultati tangibili in termini di correttezza, fair play e rispetto reciproco.

Le sue parole rappresentano uno stimolo prezioso per continuare a lavorare fianco a fianco, con l’obiettivo di promuovere la cultura sportiva sempre più tra i giovani e tra tutti gli stakeholder del mondo dello sport.

In questa direzione, propongo di avviare, insieme a tutte le Federazioni che vorranno partecipare, un nuovo progetto nelle scuole della Basilicata volto a diffondere in maniera costante e capillare la cultura sportiva. L’obiettivo è far emergere la piena responsabilità educativa che lo sport porta con sé, contribuendo alla costruzione di una società più giusta, rispettosa e coesa.

Si auspica che iniziative simili possano essere replicate anche nelle altre regioni italiane, consolidando il ruolo dello sport come vero strumento di crescita educativa e sociale per le future generazioni.