Ospedale Madonna delle Grazie di Matera: attiva l’oscillometria per la diagnosi delle patologie respiratorie

Da lunedì 9 marzo 2026 presso l’ambulatorio dedicato alla diagnosi e terapia dell’asma grave dell’UOC di Pneumologia dell’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera è attiva una nuova metodica diagnostica: l’oscillometria, nota anche come Tecnica delle Oscillazioni Forzate (FOT).

L’ambulatorio coordinato da Antonio Pontillo, è attivo dal 2015 con circa 120 pazienti all’anno in cura con i più moderni farmaci biologici.

La nuova tecnologia si affianca alla misurazione del FeNO (ossido nitrico esalato), già utilizzata da circa due anni.

«Si tratta di un metodo non invasivo che consente di valutare l’impedenza del sistema toraco-polmonare ed è particolarmente sensibile alle alterazioni delle piccole vie aeree, spesso coinvolte nell’asma grave», spiega Elio Costantino, Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Pneumologia- UTIIR. «L’oscillometria non era finora disponibile nei centri pneumologici della Basilicata».

Per Biagio Carlucci, direttore dell’Unità Operativa Semplice Dipartimentale di Terapia Semintensiva Intermedia Respiratoria, il principale vantaggio della metodica è la semplicità di esecuzione, poiché il test viene effettuato durante la respirazione normale, rendendolo più agevole per il paziente e integrabile con le indagini tradizionali.

«L’introduzione dell’oscillometria – sottolinea il Direttore Generale Maurizio Friolo – rafforza il percorso di innovazione tecnologica dell’Ospedale Madonna delle Grazie e migliora ulteriormente l’offerta diagnostica per i cittadini, rendendo il nostro presidio un punto di riferimento nel campo della pneumologia».

L’esame è particolarmente utile nella diagnosi e nel monitoraggio dell’asma e della BPCO, soprattutto nei pazienti anziani o poco collaboranti, nella valutazione preoperatoria e nello screening precoce delle malattie respiratorie.

«L’attivazione di questo servizio rappresenta un risultato importante per la pneumologia dell’Ospedale Madonna delle Grazie e contribuisce a rafforzare l’offerta diagnostica regionale nel campo delle patologie respiratorie.

È anche il frutto del lavoro e della competenza dei professionisti sanitari, che ogni giorno operano per garantire ai cittadini percorsi di cura sempre più qualificati e appropriati sul territorio lucano», dichiara l’assessore alla Salute, Politiche per la Persona e PNRR, Cosimo Latronico.