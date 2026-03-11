Matera, crollo parziale di un edificio in contrada Papalione: nessun ferito grazie allo sgombero preventivo

Poco prima di mezzogiorno, un edificio in contrada Papalione a Matera ha subito un cedimento parziale, che ha interessato circa metà della struttura.

Fortunatamente non si registrano feriti: gli abitanti erano già stati evacuati nei giorni scorsi a causa di evidenti segnali di instabilità, rilevati dai Vigili del Fuoco su segnalazione dei tecnici Enel.

Lo sgombero aveva interessato tre abitazioni, tra cui quella di una persona con ridotta mobilità, e l’accesso alle aree circostanti era stato interdetto per precauzione.

In una nota del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Matera si legge:

“Sebbene si ritenga che l’edificio fosse privo di persone al momento del crollo, il personale dei Vigili del Fuoco sta procedendo con le operazioni di rimozione delle macerie. L’attività ha l’obiettivo di verificare con assoluta certezza l’assenza di individui intrappolati e di monitorare la stabilità della porzione di fabbricato ancora in piedi.”

Le operazioni di messa in sicurezza continueranno nelle prossime ore, al fine di valutare eventuali ulteriori interventi e scongiurare rischi aggiuntivi.

L’episodio evidenzia ancora una volta l’importanza di controlli regolari e tempestivi sugli edifici a rischio, in particolare in zone storiche o soggette a cedimenti strutturali, sottolineando come la prevenzione possa fare la differenza tra tragedia e sicurezza.