Il turismo delle radici arriva alla BMT: CNA Matera partner del progetto Root&Friends

C’è una fotografia in bianco e nero, custodita in un cassetto dall’altra parte dell’oceano. Un volto, una firma sbiadita, il nome di un piccolo paese del Sud Italia.

Per milioni di discendenti di emigrati italiani, tutto comincia da lì: da una curiosità che diventa ricerca, da un ricordo tramandato che si trasforma nel bisogno di tornare.

È proprio per loro che nasce Root&Friends, un progetto che trasforma il turismo delle radici in un’esperienza autentica, profonda e personale.

Ideato da A Sud Travel Agency e Dimensione Viaggi, due tour operator fortemente radicati nel territorio, Root&Friends nasce con un obiettivo chiaro: superare l’idea superficiale di “viaggio esperienziale” per costruire un vero percorso di ritorno alle origini.

Il progetto si fonda sull’esperienza di professionisti che da anni lavorano per valorizzare tradizioni, identità locali e memoria territoriale.

Accanto alle due aziende opera Giovanni D’Angelo, esperto con oltre trent’anni di esperienza nel settore dei viaggi legati alle tradizioni e profondo conoscitore delle dinamiche del turismo delle radici. La sua competenza garantisce un approccio serio, strutturato e rispettoso della memoria familiare.

A coordinare e strutturare le attività è Pietro Micucci, esperto di comunicazione e responsabile operativo del progetto, che ha contribuito a trasformare un’idea in una rete concreta di relazioni, territori e opportunità.

Perché chi attraversa migliaia di chilometri per arrivare in Italia non cerca soltanto un laboratorio di pasta fresca o una visita guidata in un borgo suggestivo. Cerca la casa dove viveva il bisnonno.

Cerca il registro parrocchiale con il cognome di famiglia. Cerca la strada percorsa ogni mattina per andare al lavoro. Cerca, soprattutto, un pezzo di sé.

Grazie al supporto di una rete territoriale solida e alla partnership con CNA Matera, il viaggio si arricchisce di esperienze vive e autentiche.

Non semplici dimostrazioni, ma laboratori in cui gli ospiti possono mettersi in gioco in prima persona: lavorare l’argilla, preparare il pane secondo le ricette tramandate, scoprire mestieri antichi e tradizioni culinarie custodite nelle famiglie.

Il progetto coinvolge gran parte dei paesi dell’entroterra lucano, incluso il Metapontino, e numerosi borghi dell’entroterra pugliese: territori lontani dai circuiti del turismo di massa, ma ricchi di memoria, identità e storie da raccontare.

La presentazione ufficiale di Root&Friends avverrà alla BMT – Borsa Mediterranea del Turismo, in programma a Napoli dal 12 al 14 marzo 2026.

Root&Friends non propone semplicemente una destinazione. Propone un ritorno.

Un ritorno alle proprie radici, alla propria storia, alla propria identità.

Perché a volte il viaggio più importante non è quello che ti porta lontano, ma quello che ti riporta a casa.