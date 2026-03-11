Forza Italia Giovani Basilicata a Roma sabato 14 marzo per il Sì al referendum

Forza Italia Giovani Basilicata sarà presente a Roma sabato 14 marzo alle ore 14:00, all’evento nazionale di Forza Italia Giovani a sostegno del Sì al referendum, con una folta delegazione di ragazzi provenienti da tutta la regione.

La Basilicata sarà protagonista dell’evento con Roberta Taddei, Responsabile Nazionale dei Rapporti esterni di Forza Italia Giovani, che nel corso della giornata presenterà uno dei panel di approfondimento dedicati al tema della giustizia e delle riforme.

«Saremo a Roma con una delegazione ampia e motivata – dichiara Simone Pierro, Segretario Regionale di Forza Italia Giovani Basilicata – per contribuire al dibattito e sostenere con convinzione le ragioni del Sì al referendum.

I giovani vogliono essere protagonisti di una stagione di rinnovamento e di riforme necessarie per rendere il sistema più giusto, efficiente e vicino ai cittadini e la partecipazione di numerosi giovani da tutta la Basilicata testimonia l’impegno e l’attenzione delle nuove generazioni verso un tema centrale per il futuro del Paese come quello della giustizia e delle riforme istituzionali.»

Forza Italia Giovani Basilicata conferma così il proprio impegno nel promuovere partecipazione, confronto e presenza attiva dei giovani nei principali momenti di discussione politica a livello nazionale.