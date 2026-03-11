Controlli nei locali pubblici del Potentino: dopo un mese la Task force fa il punto su sicurezza e irregolarità

A un mese dall’avvio dell’attività della Task force istituita dal Prefetto di Potenza Michele Campanaro, si è riunito questa mattina nella Sala Italia del Palazzo del Governo il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

L’incontro è servito a fare il punto sui controlli effettuati nelle attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo della provincia, attivati in seguito alla direttiva emanata dal Ministro dell’Interno dopo la tragedia di Crans Montana.

Alla riunione hanno preso parte, oltre ai vertici territoriali delle Forze di Polizia e al sindaco di Potenza Vincenzo Telesca, il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco Luca Ponticelli, il direttore dell’Ispettorato territoriale del lavoro Michele Lorusso, il direttore generale dell’Asp Giuseppe De Filippis, il presidente di Anci Basilicata Gerardo Larocca, il presidente della Camera di Commercio della Basilicata Michele Somma, il presidente di Confindustria Basilicata Francesco Somma, il presidente di Confcommercio Potenza Angelo Lovallo, il presidente di Federalberghi Potenza Michele Tropiano e il vicepresidente di Confesercenti Potenza Angelo Tepedino.

Nel corso della riunione, il prefetto Campanaro ha richiamato i contenuti della direttiva ministeriale, che chiede ai prefetti di rafforzare i controlli sulle attività del settore, verificando il rispetto della normativa vigente e contrastando eventuali forme di esercizio abusivo.

Allo stesso tempo, viene promosso un modello di sicurezza fondato sulla collaborazione tra più istituzioni e livelli amministrativi, con il coinvolgimento anche delle associazioni di categoria.

In quest’ottica, nelle scorse settimane sono stati organizzati, attraverso specifici tavoli tecnici in Questura, controlli mirati da parte di una Task force interforze composta da Forze dell’ordine, Vigili del fuoco, Asp, Ispettorato del lavoro e Polizie locali.

Le verifiche hanno riguardato finora 21 attività di intrattenimento e pubblico spettacolo distribuite in 12 comuni della provincia, compreso il capoluogo.

«La tragedia di Crans Montana richiama tutti alla responsabilità di innalzare al massimo il livello di attenzione sulla sicurezza nei locali pubblici e di spettacolo.

Per questo abbiamo subito avviato un ciclo di controlli, coinvolgendo tutte le competenze tecniche in materia di sicurezza, intesa sia come security sia come safety, riscontrando numerose irregolarità», ha dichiarato il prefetto Campanaro.

Tra le criticità emerse figurano violazioni in materia di prevenzione incendi, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e aspetti igienico-sanitari. «Non può esserci tolleranza per le violazioni delle norme di sicurezza nelle attività di intrattenimento – ha aggiunto – e i controlli continueranno in maniera puntuale, perché la sicurezza di lavoratori e avventori è un bene assolutamente incomprimibile».

Parallelamente all’azione di controllo, è stata condivisa l’esigenza di rafforzare anche le iniziative di prevenzione. Il presidente della Camera di Commercio della Basilicata e i rappresentanti di Confindustria, Confcommercio, Federalberghi e Confesercenti hanno infatti accolto la proposta del prefetto di avviare una capillare attività di sensibilizzazione rivolta agli operatori del settore.

L’obiettivo è promuovere una maggiore consapevolezza sull’importanza delle condizioni di sicurezza nei locali attraverso campagne informative, vademecum esplicativi e incontri di aggiornamento sul territorio.

«L’attività di prevenzione è strategica e cruciale in questo settore – ha concluso il prefetto Campanaro – e ringrazio i presidenti delle associazioni di categoria e il presidente della Camera di Commercio per aver raccolto l’invito ad avviare un tavolo tecnico congiunto che sviluppi una campagna informativa rivolta a tutti gli operatori, compresi quelli non aderenti ad associazioni di categoria».