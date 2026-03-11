Congresso UILRUA Basilicata: la ricerca, l’università e l’Alta Formazione rappresentano un valore aggiunto

La ricerca, l’università e l’Alta Formazione rappresentano un valore aggiunto imprescindibile per il rilancio e la crescita della Basilicata e del Paese.

Ad evidenziarlo il Congresso regionale UILRA Basilicata che si è tenuto a Potenza, alla presenza di Marco Commissari, Segretario Generale UILRUA Nazionale, di componenti della segreteria nazionale, delegate e delegati.

Una giornata importante di partecipazione, confronto e democrazia sindacale per le lavoratrici e i lavoratori della ricerca, dell’università e dell’Alta Formazione.

Nel congresso è stato sottolineato che il decreto di attuazione del piano straordinario di reclutamento e valorizzazione del personale della ricerca previsto dalla legge di Bilancio 2026, a firma della ministra dell’università e della ricerca, Anna Maria Bernini, prevede che l’Università della Basilicata potrà assumere fino a cinque ricercatori – due dei quali del Pnrr – con un finanziamento di oltre 147 mila euro.

Per la Uilrua è ancora un numero limitato rispetto alle esigenze di ricerca dell’Unibas che come i Centri di ricerca operanti in regione ha bisogno di un potenziamento in professionalità e strumentazioni.

Il congresso ha rappresentato un momento di grande valore per rafforzare la rappresentanza e rilanciare l’impegno del sindacato a tutela di chi ogni giorno lavora nei luoghi della conoscenza, spesso tra precarietà, sottofinanziamento e nuove sfide professionali.

Importante il contributo di Vincenzo Tortorelli, Segretario Generale UIL Basilicata, che ha ribadito l’impegno della UIL nel sostenere con forza le lavoratrici e i lavoratori del comparto, riconoscendo il valore strategico di ricerca, università e alta formazione per lo sviluppo della nostra regione.

Tortorelli ha rilanciato la proposta di accrescere la qualità formativa e di ricerca dell’Unibas perché possa diventare attrattiva per studenti di tutt’Italia e non solo.

Occorre – ha detto – che il San Carlo evolva verso un modello di Azienda ospedaliera universitaria, connessa al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia dell’Università della Basilicata e dotata di reparti clinicizzati, scuole di specializzazione e unità di ricerca.

Di assoluto rilievo sono le risultanze tecnico-scientifiche e cliniche dell’ultimo quinquennio dell’IRCCS CROB di Rionero, trasfuse nella più recente programmazione strategica dell’Istituto.

Il suo ulteriore consolidamento, oltre a prevedere una articolazione interna sempre più marcata nelle diverse discipline, con una migliore presa in carico del paziente oncologico, è legato a una nuova fase di ammodernamento tecnologico, con il progetto TecnoCrob

In un mercato del lavoro che è in continua evoluzione e richiede competenze sempre più specialistiche – ha sostenuto Tortorelli – diventa determinante disegnare per tempo, in stretta collaborazione con il mondo imprenditoriale, i profili richiesti e operare per costruirli.

Per fronteggiare questa vera e propria emergenza, in Basilicata serve un nuovo progetto di sviluppo condiviso e capace di riaccendere nelle giovani generazioni la capacità di sognare un futuro migliore a casa propria

Fondamentale la presenza di Marco Commissari, Segretario Generale UILRUA Nazionale, che al fianco della segreteria nazionale, ha sottolineato la necessità di continuare a battersi per diritti, stabilità occupazionale, valorizzazione delle professionalità e maggiori investimenti nel sistema della conoscenza.

“Il futuro del lavoro, della ricerca e dell’università – ha dichiarato Marco Commissari – passa necessariamente dalla contrattazione e dal pieno riconoscimento delle competenze. Senza diritti non c’è qualità del lavoro, senza competenze valorizzate non c’è sviluppo, senza partecipazione non c’è sindacato”.

Durante i lavori è stato espresso un ringraziamento a Diego Sileo, che in qualità di Commissario Straordinario ha guidato con equilibrio e responsabilità questa fase di transizione, contribuendo a consolidare l’organizzazione e a preparare il percorso congressuale.

Il Congresso ha segnato l’inizio di una nuova fase con l’elezione di Marilena Amoroso a Segretaria Generale UILRUA Basilicata e Luciano Scarano in segreteria.