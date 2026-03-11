Arte, storia e musica nel Rinascimento meridionale: due giornate di studio tra Montescaglioso e Miglionico

Sabato 21 e domenica 22 marzo 2026 due importanti appuntamenti culturali porteranno studiosi, appassionati e cittadini alla scoperta dei rapporti tra i grandi centri artistici italiani e le realtà del Mezzogiorno.

Il progetto “Centro e periferia dell’arte nel Rinascimento meridionale” propone infatti due giornate di studio tra Montescaglioso e Miglionico, con la partecipazione dello storico dell’arte Carlo Corsato, Research Curator della National Gallery di Londra.

L’iniziativa intende indagare le relazioni tra i grandi centri di produzione artistica del Rinascimento, come Napoli e Venezia, e i piccoli centri del Sud Italia, interrogandosi su come le esperienze artistiche, culturali e politiche delle grandi città dialogassero con le comunità locali e su come queste ultime reinterpretassero arte e devozione nei propri contesti.

Il progetto è curato e diretto da Michela Appio, Fabrizio Perrone e dallo stesso Corsato. Gli appuntamenti si svolgeranno nella Cappella dell’Hospitale SS. Annunziata di Montescaglioso e tra il Castello del Malconsiglio e la Chiesa di Santa Maria Maggiore di Miglionico, con la collaborazione del Comune di Miglionico e del Laboratorio Arte Musica e Spettacolo (LAMS) di Matera. Le giornate saranno arricchite dagli interventi musicali dell’ensemble di musica antica Le Vaghe Ninfe – Ars Nova.

Il programma

Sabato 21 marzo, alle ore 20:30, nella Chiesa dell’Hospitale dell’Annunziata di Montescaglioso, si terrà la conferenza-spettacolo “Anatomia di un’Annunciazione. Curare anima e corpo nel Rinascimento”, a cura di Carlo Corsato e Michela Appio.

L’incontro si svolgerà all’interno della cappella dell’Hospitale, dove sarà possibile osservare da vicino il raro affresco raffigurante l’Annunciazione. Corsato analizzerà i significati di questo soggetto nella tradizione visiva rinascimentale, evidenziando come l’Annunciazione fosse spesso legata alla dimensione della cura spirituale e fisica promossa dagli istituti di accoglienza e assistenza.

La conferenza sarà accompagnata da un percorso musicale dedicato alle composizioni a quattro voci di Marc’Antonio Mazzone, madrigalista originario di Miglionico. Le esecuzioni saranno affidate all’ensemble Le Vaghe Ninfe – Ars Nova con Maria Antonietta Cancellaro al clavicembalo, Valeria Polizio soprano e Sofia Ruffino alla viola da gamba.

La rassegna proseguirà domenica 22 marzo alle ore 18:30 a Miglionico, tra il Castello del Malconsiglio e la Chiesa di Santa Maria Maggiore, con la conferenza “Un polittico dalla Serenissima a Miglionico: Cima da Conegliano e i Francescani in un documento del 1499”, a cura di Carlo Corsato e Fabrizio Perrone.

Durante l’incontro Corsato leggerà il polittico come un vero documento storico, ricostruendo l’identità dei committenti francescani e le reti culturali e politiche che nel 1499 collegavano Venezia al Mezzogiorno attraverso arte e devozione. L’occasione sarà anche utile per presentare le nuove fotografie del manufatto realizzate dal fotografo Pierangelo Laterza.

L’appuntamento si concluderà con la visita al polittico nella Chiesa di Santa Maria Maggiore e con un momento musicale all’organo a cura di Maria Antonietta Cancellaro.

Il progetto è promosso dal Centro Studi Hospitale dell’Annunziata di Montescaglioso, diretto da Michela Appio, in collaborazione con il Comune di Miglionico e con Carlo Corsato della National Gallery di Londra, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio artistico del territorio e di approfondire il ruolo dei piccoli centri nella storia dell’arte rinascimentale.