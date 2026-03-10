Ritorno de “I peccatori” e debutto di “Young Sherlock” in vetta allo streaming in Italia – Classifica JustWatch

Per i film, al vertice della classifica troviamo I peccatori, che riconquista la prima posizione recuperando tre posti.

La storia segue Elijah ed Elias, due gemelli dalle vite tormentate che decidono di tornare nella loro città natale nel tentativo di lasciarsi il passato alle spalle e costruire un futuro migliore.

Il ritorno a casa, però, si trasforma presto in qualcosa di inquietante: invece di trovare pace, i due scoprono che un male oscuro li sta aspettando. Ne nasce un racconto teso e carico di mistero, che intreccia trauma, memoria e oscurità.

Stabile al secondo posto L’illusione perfetta – Now You See Me: Now You Don’t, che riporta in scena i celebri illusionisti noti come i Quattro Cavalieri. Dieci anni dopo le loro ultime imprese, il gruppo torna a fare squadra e amplia il team con tre nuove leve.

Questa volta l’obiettivo è smascherare un vasto schema globale di riciclaggio di denaro sporco. Tra colpi di scena, inganni spettacolari e piani orchestrati nei minimi dettagli, il film punta ancora una volta sul fascino della magia e sull’arte dell’illusione per tenere lo spettatore con il fiato sospeso.

Chiude il podio anche questa settimana Una battaglia dopo l’altra. I French 75, un tempo gruppo rivoluzionario deciso a cambiare gli Stati Uniti con la forza, si ritrovano anni dopo quando un nemico del passato torna a minacciare ciò che resta delle loro vite.

Ne emerge un thriller teso e crepuscolare, in cui l’ideologia lascia spazio alla sopravvivenza e alla necessità di proteggere ciò che è rimasto. Nel cast stellare figurano Leonardo DiCaprio, Sean Penn e Benicio del Toro.

Per le serie TV, al primo posto debutta Young Sherlock, che racconta il primo caso del giovane detective a Oxford. Ambientata nel XIX secolo, la serie segue Sherlock Holmes mentre affronta la vita universitaria in una delle istituzioni più prestigiose d’Inghilterra.

Tra le mura dell’ateneo, il giovane Holmes si trova coinvolto in un omicidio che potrebbe metterlo nei guai e, nel tentativo di risolverlo, scopre una cospirazione che segnerà l’inizio della sua leggendaria carriera investigativa.

Recupera due posizioni e sale al secondo posto The Pitt, ambientata nel caotico Trauma Medical Center di Pittsburgh. La serie segue medici e infermieri alle prese con emergenze continue, carenze strutturali e pressioni burocratiche.

Un medical drama intenso e realistico, che alterna adrenalina, scelte di vita e fragilità umane, offrendo uno sguardo sincero sul lavoro in prima linea negli ospedali.

Chiude il podio stabile Paradise. Una comunità abitata esclusivamente da ultra-milionari viene scossa dalle fondamenta dopo un omicidio che incrina l’apparente perfezione della lussuosa e tranquilla area di Paradiso.

Sotto la lente di un’indagine scrupolosa emergono segreti, tensioni e fragilità nascoste dietro la facciata dorata del privilegio. Un thriller elegante e carico di suspense, dove potere e denaro non bastano a proteggere dalla verità.

Questa settimana JustWatch mette inoltre in evidenza una guida speciale dedicata ai migliori film di magia e illusionismo, prendendo spunto dalla pellicola L’illusione perfetta – Now You See Me: Now You Don’t, attualmente al secondo posto nella Streaming Chart settimanale italiana.

La selezione include tutti i film della saga Now You See Me, insieme ad altri titoli in cui illusioni e giochi di prestigio sono parte centrale del racconto, con indicazioni su dove vederli in streaming in Italia.

Top film e serie TV più gettonate in Italia nell’ultima settimana: https://www.justwatch.com/it/streaming-charts

L’illusione perfetta – Now You See Me: Now You Don’t, attualmente al secondo posto nella Streaming Chart settimanale italiana https://guides.justwatch.com/it/migliori-film-di-magia-illusionismo