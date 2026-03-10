Risonanza magnetica 3 Tesla all’Irccs Crob

In merito all’interrogazione presentata dalla consigliera regionale Alessia Araneo, la direzione strategica dell’Irccs Crob ritiene doveroso fornire un quadro trasparente sugli investimenti tecnologici in corso.

L’Istituto è dotato di due risonanze magnetiche: una da 1,5 Tesla e una da 3 Tesla. Quest’ultima, a lungo un’eccellenza unica in Basilicata, nel settembre 2025 aveva superato i 15 anni di attività.

Consapevole dell’obsolescenza della macchina, la direzione, in sinergia con l’assessorato alla Salute e Politiche della Persona e con la presidenza della Regione Basilicata, ha operato per reperire i fondi necessari alla sostituzione.

Nel novembre 2025 la Regione ha stanziato oltre 1,7 milioni di euro, fondi aggiuntivi rispetto al progetto TecnoCrob, permettendo all’Istituto di procedere immediatamente all’ordine tramite piattaforma Consip.

I lavori hanno seguito un cronoprogramma rigoroso. Dopo lo smontaggio della vecchia unità e i necessari interventi strutturali e murari, oggi disponiamo di una nuova RM 3 Tesla di ultima generazione.

Se i tempi medi per operazioni simili sfiorano l’anno, aver previsto la conclusione in soli cinque mesi testimonia l’efficienza dei nostri uffici. Attualmente manca solo l’adeguamento finale degli impianti e possiamo già anticipare che l’entrata in funzione è prevista entro la fine di aprile 2026.

Per garantire la continuità assistenziale, grazie alla preziosa collaborazione del personale dell’Unità Operativa Complessa di Diagnostica per Immagini, le agende delle due risonanze sono state accorpate sulla macchina operativa.

Questa riorganizzazione ha permesso di non rimandare alcun paziente, garantendo ogni esame in giornata senza impatti sui percorsi di cura. In quattro mesi di accorpamento, si è registrata una sola segnalazione di disservizio.

Si ribadisce che, pur dando priorità assoluta alla missione oncologica, il Crob continua a supportare il territorio eseguendo un numero elevatissimo di esami muscolo-scheletrici per i cittadini su richiesta dei medici di medicina generale.

Non siamo soliti enfatizzare l’ordinaria amministrazione, ma è innegabile che il parco tecnologico del Crob sia oggi notevolmente potenziato anche rispetto alla cordiale visita delle consigliere Araneo e Verri nell’ottobre 2024.

Oltre alla nuova RM 3 Tesla, abbiamo acquisito un ulteriore acceleratore lineare per la Radioterapia, una sala angiografica, una nuova PET-TC e la SPECT per la Medicina Nucleare. Investimenti che confermano la massima attenzione verso l’eccellenza dell’Istituto all’interno della Rete Oncologica di Basilicata.