Potenza, fermato un 19enne con cocaina durante un controllo dei Carabinieri

Nel corso delle attività di vigilanza e monitoraggio del territorio finalizzate alla prevenzione e al contrasto dell’illegalità a Potenza, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia cittadina hanno arrestato un giovane di 19 anni, di origine tunisina, sorpreso in possesso di sostanze stupefacenti destinate, secondo l’accusa, allo spaccio.

L’episodio è avvenuto in via IV Novembre durante un servizio di pattugliamento. I militari hanno notato il ragazzo che, alla vista dell’auto dell’Arma, ha mostrato un atteggiamento nervoso e ha cercato di allontanarsi rapidamente imboccando alcune strade vicine, nel tentativo di sottrarsi al controllo.

I carabinieri lo hanno raggiunto e fermato dopo un breve inseguimento a piedi. Nel corso della perquisizione personale gli operatori hanno trovato circa 23 grammi di cocaina, che sarebbero stati detenuti dal giovane.

La sostanza è stata sequestrata e sarà sottoposta ad analisi nei laboratori dell’Arma. Al termine delle procedure di rito, il 19enne è stato trasferito nella Casa circondariale di Potenza a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Successivamente il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti del giovane – per il quale vale il principio di presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva – la misura cautelare del divieto di dimora nella regione Basilicata.

L’operazione rientra nelle attività di controllo e presidio del territorio portate avanti quotidianamente dall’Arma nel capoluogo lucano, con l’obiettivo di prevenire episodi di illegalità e contrastare in particolare il traffico e la diffusione di sostanze stupefacenti.