Giornata del rene, visite gratuite all’Irccs Crob

In occasione della Giornata mondiale del rene l’Irccs Centro di Riferimento Oncologico della Basilicata, in collaborazione con l’Azienda Sanitaria di Potenza, conferma il proprio impegno sul fronte della prevenzione aprendo le porte ai cittadini per un’iniziativa dedicata alla salute renale.

Mercoledì 11 marzo, dalle ore 9:30 alle ore 12:30 il nefrologo Salvatore Domenico Mostacci sarà a disposizione nella hall dell’Istituto al piano 0 per effettuare screening gratuiti. L’iniziativa prevede l’esecuzione di un esame delle urine istantaneo, la misurazione della pressione arteriosa e un colloquio informativo. Per partecipare basta recarsi alla postazione allestita al piano 0 dell’Istituto.

“Le malattie renali sono spesso silenziose perché i sintomi compaiono spesso solo in fase avanzata -spiega Mostacci – una diagnosi precoce, unita al controllo dei fattori di rischio come l’ipertensione, è fondamentale per preservare la funzionalità degli organi.

L’evento si inserisce nell’ambito delle attività di sensibilizzazione che il Crob promuove costantemente per diffondere la cultura della prevenzione sul territorio.

“L’adesione alla Giornata mondiale del rene rappresenta per il Crob un ulteriore tassello nella più ampia strategia di tutela della salute – commenta il direttore generale Irccs Crob Massimo De Fino che prosegue –

La diagnosi precoce è l’arma più potente che abbiamo a disposizione e, così come avviene per i programmi di screening oncologici, anche il monitoraggio della funzionalità renale permette di intervenire tempestivamente prima che insorgano danni irreversibili. Aprire le porte dell’Istituto ai cittadini per questi controlli gratuiti significa abbattere le barriere tra ospedale e territorio e promuovere corretti stili di vita”.

La Giornata Mondiale del Rene (World Kidney Day) è una campagna di sensibilizzazione globale che si celebra ogni anno il secondo giovedì di marzo ed è promossa dalla Società Italiana di Nefrologia e dalla Fondazione Italiana del Rene.