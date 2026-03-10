A Tolve il libro “A(r)marsi con cinque ciottoli”

Sarà presentato venerdì 13 marzo, alle ore 18.30, nella Sala Consiliare del Comune di Tolve, il libro “A(r)marsi con cinque ciottoli” (Edizioni San Paolo, 2025) di don Roberto Faccenda, sacerdote della diocesi di Salerno-Campagna-Acerno, direttore dell’Ufficio per la Pastorale Giovanile e Cappellano della U.S. Salernitana 1919.

L’incontro, promosso dalla Pro Loco Tolve, vedrà la partecipazione dell’autore, don Roberto Faccenda, che condividerà con il pubblico il percorso che lo ha portato alla stesura del libro, caratterizzato da uno stile diretto e “disarmato”, capace di unire riflessione teologica e vita vissuta.

Un sacerdote dal carisma travolgente capace come pochi di raccontare la fede e i valori cristiani attraverso il linguaggio di tutti i giorni, parlando direttamente al cuore della gente.

Un evento da non perdere per un viaggio spirituale profondo e accessibile, rivolto in particolare ai giovani e a chiunque sia alla ricerca di un senso autentico nella quotidianità.

Il libro trae ispirazione dal celebre episodio biblico di Davide e Golia. Come il giovane pastore non ebbe bisogno di armature pesanti, ma solo di cinque semplici pietre e della sua fede, l’autore propone cinque “ciottoli” interiori per affrontare i giganti della vita moderna: silenzio, essenzialità, fiducia, gratuità e gioia.

Non un commento biblico, ma una guida spirituale e pratica per affrontare le sfide del quotidiano attraverso la riscoperta di valori essenziali.

Interverranno: il sindaco di Tolve Renato Martucci che porterà i saluti della comunità e il presidente della Pro Loco Antonio Basile. Modera: Gianluigi Armiento, cui è affidato il dialogo con l’autore e la conduzione del dibattito.

Al termine della serata ampio spazio al Firmacopie per tutti coloro che sono già in possesso del libro e per chiunque voglia acquistarlo presso il desk editoriale allestito per l’occasione.

Il libro parte da una domanda: come possiamo sconfiggere i “Golia” — ansie, paure e ostacoli — che ci bloccano ogni giorno?.

Don Roberto suggerisce che non servono armi sofisticate o sovrastrutture, ma il coraggio di essere piccoli e autentici. Attraverso i cinque ciottoli del silenzio, dell’essenzialità, della fiducia, della gratuità e della gioia, il lettore è invitato a spogliarsi delle false sicurezze per scoprire la propria forza interiore. Don Roberto non scrive per dare lezioni, ma per condividere un percorso. Le sue parole sono dirette, poetiche, disarmate.

Don Roberto Faccenda (Salerno, 1984) è un sacerdote della diocesi di Salerno-Campagna-Acerno, ordinato nel 2009. Parroco della comunità dei Santi Bernardino, Bartolomeo e Michele Arcangelo a Montecorvino Pugliano, dirige l’Ufficio per la Pastorale Giovanile della sua diocesi ed è il Cappellano della U.S. Salernitana 1919, ruolo che ricopre con grande passione.

Conosciuto per il suo stile informale, il suo linguaggio diretto e il suo umorismo, è diventato un volto amato anche sui social network, dove i suoi messaggi di fede e ottimismo raggiungono migliaia di persone, rendendo la spiritualità vicina e quotidiana.