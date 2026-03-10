A Potenza “Leggere oltre le differenze”

Mercoledì 11 marzo 2026, alle ore 15:30, presso la Biblioteca di Ateneo del Polo delle Scienze Umane del Francioso, a Potenza, si svolgerà l’incontro dal titolo “Leggere oltre le differenze. Storie illustrate per abitare il mondo in libertà”.

Durante l’iniziativa sarà presentato il progetto “Leggere oltre le differenze. Storie illustrate per abitare il mondo in libertà”, con la donazione ufficiale del Fondo Editoria accessibile per ragazzi alla Biblioteca Centrale di Ateneo dell’Università degli studi della Basilicata.

L’appuntamento si inserisce nell’ambito del “Progetto Walk Aut”, promosso da associazioni del terzo settore e finanziato dalla Regione Basilicata. Interverranno, dopo i saluti del Direttore della Biblioteca Centrale di Ateneo e del DIUSS, le organizzatrici dell’incontro Michela D’Alessio e Clelia Tomasco, insieme a Renata Coviello e Giuseppe Vendegna, promotori e curatori del “Progetto Walk Aut”, e ad Antonio Corona, Dirigente Generale per la Salute e le Politiche della persona della Regione Basilicata.

Composto da un primo nucleo di circa trenta albi illustrati, silent book e in-book, e pensato come una raccolta in crescita, il Fondo è il risultato di un’attenta selezione di libri per ragazzi che valorizza, in chiave inclusiva e accessibile, la rappresentazione delle differenze e la decostruzione degli stereotipi.

Il fondo sarà a disposizione di studenti e docenti UniBas, ma anche di educatori, famiglie e operatori del territorio che, in momenti dedicati, potranno partecipare ad attività di lettura e seminari, al fine di divulgare pratiche e sperimentazioni educative, a partire proprio dai libri destinati all’infanzia.

“Con “Leggere oltre le differenze” si rinnova l’impegno dell’Università e della Biblioteca di Ateneo nella promozione di una cultura dell’inclusione e dell’accessibilità in accordo con enti del terzo settore, per costruire insieme al territorio un mondo plurale e aperto alle storie di tutti”, hanno dichiarato gli organizzatori.