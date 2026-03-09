Nuova rete in fibra ottica a Maratea

FiberCop, gestore dell’infrastruttura digitale più estesa e capillare del Paese, in sinergia con l’Amministrazione comunale, prosegue nel lavoro di potenziamento della rete in fibra ottica nel territorio di Maratea.

Le attività hanno già interessato diverse aree del comune, con l’obiettivo di rendere progressivamente disponibili collegamenti ultraveloci.

L’infrastruttura digitale predisposta da FiberCop nella zona può raggiungere una velocità fino a 10 Gigabit al secondo e permetterà di accelerare i processi di digitalizzazione di cittadini, imprese e pubblica amministrazione, consentendo la fruizione dei servizi innovativi, quali lo streaming in 4K, lo smart working, la telemedicina e i servizi digitali come, ad esempio, la gestione del traffico, dell’illuminazione pubblica e il monitoraggio ambientale. Inoltre, la fibra ottica contribuirà ad aiutare l’ambiente grazie alla riduzione delle emissioni di CO₂

I residenti possono verificare la copertura del servizio presso il proprio operatore telefonico e richiederne l’attivazione per beneficiare fin da subito delle prestazioni della nuova rete.

“Gli interventi di ampliamento della rete in fibra ottica rappresentano un ulteriore passo verso un territorio più attrattivo, capace di coniugare sviluppo, innovazione e valorizzazione turistica.

Questa infrastruttura rafforza la competitività delle imprese e facilita l’accesso ai servizi online per i cittadini, contribuendo a elevare la qualità complessiva dell’offerta turistica” – afferma il Sindaco Cesare Albanese.

“In un Comune come Maratea, la disponibilità di connessioni ultraveloci è un fattore determinante per le strutture ricettive, le attività commerciali e l’accoglienza dei visitatori, sempre più orientati verso destinazioni efficienti e digitalmente connesse”.

“FiberCop continua a investire nella trasformazione digitale del Paese, promuovendo l’adozione della fibra ottica e facilitando l’accesso a servizi avanzati in tutto il territorio – dichiara Massimo Zaffiro, Responsabile Operations Area Sud di FiberCop.

“La disponibilità di un’infrastruttura in grado di erogare volumi di traffico sempre maggiori attraverso connessioni stabili e veloci permetterà di sostenere le imprese nello sviluppo del loro business e di migliorare la qualità della vita dei cittadini, contribuendo alla crescita dell’economia locale”.

Per gli interventi nel centro storico risultano già completate Piazza Buraglia, Via dietro l’Annunziata, Via Rovita e Vico I Rovita.

Per la posa della nuova rete sono state utilizzate, laddove possibile, le infrastrutture già esistenti, anche nell’ambito dell’illuminazione pubblica.

I lavori di scavo, dove necessari, sono stati realizzati secondo criteri di sostenibilità ambientali.

FiberCop opererà in sintonia con l’Amministrazione comunale per limitare l’impatto sulla viabilità e procedere speditamente nella realizzazione della nuova rete.