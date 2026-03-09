Kickboxing, Francesco Sarubbi perde ai punti al debutto ai Campionati Italiani di Riccione

Si conclude con una sconfitta ai punti l’esperienza di Francesco Sarubbi ai Campionati Italiani Assoluti di Kickboxing, andati in scena il 7 e l’8 marzo a Riccione. Un appuntamento di grande rilievo nel panorama degli sport da combattimento, dedicato alle discipline Ring, Muay Thai e Sambo, che ha visto salire sul ring atleti provenienti da tutta Italia.

Per l’atleta lucano della palestra Golden BodyGym di Francavilla in Sinni si trattava del primo incontro da contatto pieno nella terza serie, oltre che della prima esperienza sul ring in una competizione nazionale. Nonostante l’impegno e la determinazione dimostrati, Sarubbi ha dovuto arrendersi al verdetto dei giudici, perdendo ai punti al termine del match.

Una sfida non semplice, considerando il livello degli avversari presenti alla manifestazione, molti dei quali con maggiore esperienza e numerosi incontri alle spalle. Nonostante il risultato, la prestazione rappresenta comunque un passo importante nel percorso sportivo dell’atleta, che ha potuto confrontarsi con il livello nazionale e acquisire ulteriore esperienza sul ring.

Sarubbi era arrivato a questo importante appuntamento dopo il buon risultato ottenuto nella fase del campionato regionale di Potenza, disputata lo scorso 1° febbraio, dove aveva conquistato il terzo posto salendo sul podio.

L’atleta è allenato dal maestro Davide Pastore, guida tecnica della ASD The Best Fighters Team, che lo ha seguito nella preparazione e durante la competizione. Proprio Pastore ha sottolineato come questo incontro rappresenti soprattutto un momento di crescita: il debutto nel contatto pieno e in un contesto nazionale è infatti un passaggio fondamentale per il futuro sportivo dell’atleta.

Nonostante la sconfitta, Sarubbi torna da Riccione con un bagaglio di esperienza importante e la consapevolezza di poter continuare a migliorare, proseguendo il proprio percorso nel mondo della kickboxing.