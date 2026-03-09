Elezioni provinciali Potenza, Vincenzo Taddei, Segretario Provinciale FI Potenza, «Forza Italia in crescita nelle amministrazioni locali»

A seguito delle elezioni provinciali, Forza Italia raggiunge l’11,3%, ottiene un seggio e si attesta ancora una volta determinante nella coalizione di centrodestra.

«Esprimo soddisfazione per il risultato ottenuto da Forza Italia in queste ultime elezioni provinciali.

Anche in questa tornata elettorale, il nostro partito dimostra radicamento sul territorio e nelle amministrazioni locali. Il dato, sia in termini percentuali, con l’11,3%, che in termini di voti ponderati, conferma come Forza Italia sia in grande crescita rispetto alle precedenti elezioni provinciali.

L’obiettivo, in vista anche delle prossime elezioni amministrative di maggio, è quello di continuare a costruire sui territori un progetto politico serio e credibile e che sia all’altezza delle aspettative dei cittadini della nostra provincia.

I miei auguri di buon lavoro, personali e di tutta Forza Italia Provincia di Potenza, a Giovanna Di Sanzo, risultata eletta Consigliera nel Consiglio Provinciale, ed un grazie sentito alle candidate e ai candidati di Forza Italia, Bartolomeo Nicola, Briglia Rossana, Calcagno Rosaria, Dibuono Pietro, Mitolo Giuseppe, ed in particolare Restaino Gianmichele e Termine Viviana, per aver contribuito al successo di Forza Italia e per aver dimostrato, ancora una volta, come il nostro partito stia lavorando egregiamente su tutto il territorio provinciale.»

Così, in una nota, il Segretario Provinciale di Forza Italia Potenza, Vincenzo Taddei.