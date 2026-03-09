Elezioni provinciali a Potenza, affluenza oltre l’85%: ecco i dodici nuovi consiglieri

L’Ufficio elettorale provinciale ha pubblicato il verbale finale delle elezioni per il rinnovo del Consiglio della Provincia di Provincia di Potenza. Al voto erano chiamati i consiglieri comunali, le sindache e i sindaci dei cento comuni appartenenti all’ente provinciale.

L’affluenza finale ha superato l’85 per cento degli aventi diritto, confermando una partecipazione molto alta per una consultazione di secondo livello, nella quale votano esclusivamente gli amministratori locali. In totale erano dodici i consiglieri da eleggere.

Due seggi sono stati assegnati alla lista “La Provincia dei 100 Comuni”. Gli eletti sono Giovanni Russo con 6.542 voti ponderati e Alfonso Nardella con 4.258.

La lista “Provincia Unita Centro Sinistra Unito” ottiene il risultato più consistente con cinque seggi. Entrano in Consiglio Luigi Simonetti (6.601 voti ponderati), Gianmarco Guidetti (5.719), Enzo Stella Brienza (5.447), Salvatore Falabella (4.528) e Vitina Claps (4.282).

Due seggi anche per la lista “Casa Riformista Italia Viva Progetto Civico Italia” con l’elezione di Filippo Sinisgalli, che risulta il più votato con 9.478 voti ponderati, e di Maria Cillo con 3.716.

Un seggio è andato alla lista “Azione con Calenda”, che porta in Consiglio Davide Carmine Pace con 3.743 voti ponderati.

Un seggio anche per Forza Italia, con l’elezione di Giovanna Di Sanzo (4.883 voti).

Chiude la composizione del nuovo Consiglio provinciale il seggio assegnato a Fratelli d’Italia, che vede eletto Federico Pippa con 6.407 voti ponderati.

Il nuovo Consiglio della Provincia di Potenza sarà ora chiamato ad affrontare le principali questioni amministrative del territorio, dalla viabilità alla gestione delle scuole superiori, fino al coordinamento tra i cento comuni lucani.