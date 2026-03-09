ASM Ecografia nefrologica: a Matera il Corso Base SIN-SIUMB per la formazione dei giovani nefrologi

Prenderà il via lunedì 23 marzo alle ore 8.30, all’Auditorium dell’Ospedale “Madonna delle Grazie” di Matera, l’Iter formativo in Ecografia Nefrologica – SIN-SIUMB: Corso Base, in programma dal 23 al 25 marzo 2026.

Il corso è organizzato dal responsabile del corso, Giovanni Santarsia, Direttore dell’Unità Operativa Complessa Nefrologia – Dialisi e dal responsabile scientifico F. Fiorini, e rappresenta un importante momento di formazione rivolto ai giovani medici nefrologi, con l’obiettivo di approfondire il ruolo e l’importanza dell’ecografia nella gestione clinica del paziente nefrologico.

La giornata inaugurale si aprirà con la registrazione dei partecipanti dalle ore 8.30, seguita alle 9.00 dal saluto del Direttore Generale dell’ASM Matera, Maurizio Friolo, e dalla presentazione dell’iter formativo a cura dei responsabili del corso.

Il programma scientifico prevede una serie di relazioni dedicate ai principali aspetti dell’ecografia nefrologica: dalla fisica degli ultrasuoni alla semeiotica degli artefatti, dai principi del color doppler alle apparecchiature e sonde, fino all’analisi del rene e delle vie escretrici normali e della patologia cistica del rene.

Le sessioni saranno tenute da relatori di riconosciuta esperienza provenienti da diverse realtà sanitarie italiane.

Accanto alla parte teorica, ampio spazio sarà riservato alla formazione pratica, con esercitazioni su pazienti selezionati, organizzate in piccoli gruppi e guidate da tutor esperti.

Le attività pratiche rappresentano un elemento centrale del percorso formativo, consentendo ai partecipanti di applicare direttamente le tecniche ecografiche nella pratica clinica.

Il corso si concluderà con l’esame pratico ECM e la chiusura dei lavori, previsti nella giornata finale.

«La formazione continua rappresenta un elemento fondamentale per garantire qualità e innovazione nell’assistenza sanitaria», dichiara il Direttore Generale dell’ASM, Maurizio Friolo.

«Ospitare iniziative di alto livello come questo corso di ecografia nefrologica significa offrire ai professionisti opportunità di aggiornamento e crescita, con ricadute positive sulla cura e sulla presa in carico dei pazienti».

L’iniziativa rientra nelle attività di aggiornamento promosse dalla Società Italiana di Nefrologia (SIN) e dalla Società Italiana di Ultrasonologia in Medicina e Biologia (SIUMB) e conferma l’impegno dell’Azienda Sanitaria Locale di Matera nel promuovere la formazione continua e l’innovazione clinica, strumenti fondamentali per migliorare la qualità dell’assistenza ai pazienti.