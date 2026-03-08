Roseti SI Senise “Basilicata: 7 comuni esclusi dalla classificazione ‘montana’

“Con l’art.2, co.1, della Legge n.131/2025 varata dal Governo Meloni, la Basilicata perde 7 comuni nella classificazione dei comuni c.d. “montani”. Si tratta di 2 Comuni in Provincia di Potenza (Senise e Sant’Arcangelo) e 5 in Provincia di Matera (Aliano, Craco, Nova Siri, San Giorgio Lucano, Tursi e Stigliano.

I criteri più stringenti nell’individuazione del “comune montano” ci preoccupano, nonostante le rassicurazioni governative e alcuni pareri delle Giunte Regionali affini al Governo Nazionale.

Non abbiamo sicurezze che i sette comuni sopra elencati continuino a godere degli enormi benefici agevolativi delle aree montane, sia in termini di finanziamento sia in termini amministrativo-gestionali.

A nostro parere, in Basilicata, è improrogabile la convocazione permanente di un tavolo regionale urgente e bi-partisan che approfondisca e affronti seriamente il tema alla presenza dei Sindaci dei comuni coinvolti (quasi tutti dell’area sud della Regione), dei consiglieri regionali del territorio e dei movimenti politici (tutti).

Due sono i temi sui quali occorrono risposte ed azioni:

– occorre ribadire, nero su bianco, che la Regione Basilicata continuerà con convinzione a destinare anche ai sette comuni esclusi i finanziamenti “FOSMIT” destinati alle aree montane;

– la Regione Basilicata dovrà chiedere al Governo di rivedere il provvedimento e i nuovi criteri di individuazione, soprattutto per le aree già economicamente più svantaggiate, le aree interne e che già beneficiano di sistemi di incentivazione per la ripartenza economica, proprio come la Basilicata.

Le poche rassicurazioni che alcuni esponenti del Governo hanno prodotto tramite comunicati stampa non bastano ad impedire l’agitazione e la preoccupazione dei territori: chiediamo, quindi, che le innumerevoli deroghe, i numerosi benefici e le “particolari” attenzioni ai comuni montani siano garantite senza dubbio interpretativo ai 7 comuni esclusi, chiedendo un passo indietro al Governo sul provvedimento e riaprendo un dialogo serio con le Regioni.”

Armando Roseti – Portavoce Sinistra Italiana Senise