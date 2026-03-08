POLITICA
Referendum Costituzionale, a Lauria il Commissario Pd Basilicata Manca
e la vicepresidente del Senato Rossomando
Martedì 10 marzo alle ore 18.30, presso il CAS “Agnese Scaldaferri” di Lauria, si terrà un incontro pubblico promosso dal PD Lauria dal titolo “Le ragioni del NO”, dedicato al referendum costituzionale in programma il 22 e 23 marzo 2026.
L’iniziativa rappresenta un momento di confronto aperto con i cittadini su una riforma che riguarda l’assetto della nostra democrazia e l’equilibrio tra i poteri dello Stato.
Un tema che non può essere ridotto a una questione tecnica, ma che chiama in causa il funzionamento stesso della giustizia e delle istituzioni repubblicane.
Ad aprire l’incontro saranno i saluti di Aurora Di Sipio, segretaria del Partito Democratico di Lauria.
Interverranno Bruna Gagliardi, portavoce della Conferenza Donne Democratiche Basilicata, il senatore Daniele Manca, commissario regionale del PD Basilicata, e la senatrice Anna Rossomando, vicepresidente del Senato.
L’incontro sarà coordinato dal giornalista Giuseppe Petrocelli, responsabile comunicazione Europa Verde–AVS Basilicata.