Presidente Trump: ‘Meloni cerca sempre di aiutare’

Roma – «Amo l’Italia, penso che sia una grande leader. Giorgia Meloni cerca sempre di aiutare, è un’ottima leader ed è una mia amica».

È quanto dichiarato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump in un breve colloquio telefonico con il Corriere della Sera, rispondendo a una domanda sull’intervento e sull’eventuale supporto italiano nella guerra degli Stati Uniti e di Israele in Iran.

Le parole di Trump hanno immediatamente suscitato reazioni politiche in Italia. Peppe Provenzano, responsabile Esteri nella segreteria del Partito Democratico, ha definito l’affermazione «grave e inquietante» nel contesto di un conflitto considerato «illegale», che ha infiammato il Medio Oriente e scatenato il caos nel Mediterraneo.

«L’Italia deve lavorare per fermare una guerra contraria ai nostri principi e ai nostri interessi, non per “cercare di aiutare”», ha sottolineato Provenzano.

«Il Governo è in grado di smentire nella maniera più chiara queste dichiarazioni di Donald Trump? Gli italiani hanno diritto di sapere la verità».

Al momento il Governo italiano non ha rilasciato commenti ufficiali sulle parole del presidente statunitense, mentre la stampa internazionale segnala come l’elogio di Trump arrivi in un momento di forte tensione geopolitica e crescente attenzione sull’eventuale ruolo europeo nel conflitto.

L’episodio mette sotto i riflettori il delicato equilibrio della politica estera italiana e la necessità di chiarire pubblicamente la posizione di Roma in scenari di conflitto internazionale, in particolare rispetto a alleanze e interventi militari in Medio Oriente.

