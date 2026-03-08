Ministro Tajani: ‘A oggi rientrati 25mila italiani, c’è un miglioramento importante’

Roma – Sono circa 25 mila gli italiani rientrati oggi da varie destinazioni internazionali. Tra ieri sera e la giornata odierna, altri 5 mila connazionali hanno fatto ritorno o sono in volo verso l’Italia da diverse aree, non solo Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita e Oman, ma anche Israele, Maldive, Thailandia, Cambogia e Sri Lanka.

Lo ha dichiarato il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, alla Farnesina, sottolineando «un miglioramento importante rispetto ai giorni precedenti per quanto riguarda il rientro dei nostri concittadini».

Nonostante i progressi, Tajani ha evidenziato come «la situazione resti ancora preoccupante in alcune zone». Per questo motivo, è stata decisa la riduzione del personale delle ambasciate italiane a Baghdad e Beirut, dove rimarrà soltanto il personale strettamente indispensabile per le attività diplomatiche.

Il ministro ha assicurato che le operazioni di rimpatrio proseguiranno con la massima attenzione, per garantire sicurezza e assistenza a tutti gli italiani che desiderano tornare in patria.

