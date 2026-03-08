Lavello, incidente sulla Statale 93: grave un bambino

Un grave incidente stradale si è verificato nella serata di ieri, sabato 7 marzo, sulla Statale 93 nei pressi di Lavello. Intorno alle 21.30 due automobili si sono scontrate frontalmente per cause ancora in fase di accertamento.

L’impatto è stato molto violento e ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi. Sul posto sono giunte cinque ambulanze del 118 che hanno prestato assistenza ai feriti coinvolti nell’incidente.

Tra loro, le condizioni più critiche sono quelle di un bambino, trasportato in codice rosso all’ospedale San Carlo di Potenza.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute anche le forze dell’ordine, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro.