F1: Australia; vince la Mercedes di Russell, terza la Ferrari di Leclerc

Melbourne, 8 marzo 2026 – La stagione di Formula 1 2026 è partita con una netta affermazione della Mercedes al Gran Premio d’Australia, disputato sul circuito semi-cittadino dell’Albert Park. George Russell ha conquistato la vittoria, precedendo il compagno di squadra Kimi Antonelli, autore di una solida prestazione che conferma le ambizioni del team di Brackley per la nuova stagione.

La gara ha visto una Mercedes in controllo fin dalle prime battute, con Russell capace di gestire al meglio gomme e strategie, mantenendo un ritmo costante che ha messo in difficoltà la concorrenza. Antonelli ha completato la doppietta, confermando la competitività della W14 e la profondità del talento all’interno del team.

A completare il podio, la Ferrari di Charles Leclerc, che ha mostrato segnali incoraggianti ma non è riuscito a tenere il passo delle frecce d’argento, mentre l’altra Rossa, guidata da Lewis Hamilton, ha chiuso in quarta posizione.

La gara di Melbourne ha così lanciato un chiaro segnale sulla forza della Mercedes in questa stagione, lasciando intendere che la lotta per il titolo mondiale potrebbe essere nuovamente a tinte argento. Leclerc e la Ferrari, però, non hanno intenzione di cedere terreno, promettendo una stagione combattuta e spettacolare sin dal suo primo round.

Con questo risultato, Russell parte già con un vantaggio in classifica piloti, mentre Mercedes consolida la propria posizione tra le favorite per il mondiale costruttori.

La prossima tappa, il Gran Premio del Bahrain, sarà già un banco di prova cruciale per capire se la doppietta australiana rappresenta l’inizio di una stagione di dominio o un episodio isolato.

