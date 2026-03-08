Donne, giovani e futuro in Basilicata: la sfida secondo Marcello Pittella

Il futuro della Basilicata passa inevitabilmente attraverso la valorizzazione del lavoro femminile, l’autonomia delle donne e la possibilità per i giovani di costruire il proprio progetto di vita nella loro terra. Non si tratta soltanto di una questione sociale, ma di un nodo strategico per lo sviluppo e la vitalità dell’intero territorio.

Secondo Marcello Pittella, infatti, il tema della parità di genere non può essere considerato una semplice ricorrenza simbolica o un momento di riflessione legato a specifiche giornate celebrative.

È piuttosto una questione strutturale che riguarda la qualità della democrazia e la capacità delle istituzioni di creare condizioni concrete di libertà, cittadinanza e opportunità.

Uno dei problemi più rilevanti per la Basilicata è quello dello spopolamento. Negli ultimi anni molti giovani hanno lasciato la regione in cerca di lavoro e prospettive migliori altrove.

Per invertire questa tendenza è necessario costruire un sistema economico e sociale capace di offrire opportunità reali, soprattutto alle nuove generazioni. In questo scenario, il ruolo delle donne diventa centrale: favorire l’accesso femminile al lavoro, sostenere l’imprenditoria e garantire percorsi professionali equi significa rafforzare l’intero tessuto sociale ed economico.

Nonostante i progressi compiuti negli ultimi decenni, restano ancora significative disuguaglianze.

Le donne continuano a incontrare ostacoli nelle opportunità di impiego, nei livelli retributivi e nei percorsi di carriera.

A queste criticità si aggiunge un fenomeno ancora più grave e preoccupante: la crescita dei casi di violenza e discriminazione che colpiscono molte donne.

Per questo motivo la parità di genere deve diventare una priorità dell’azione pubblica. Politiche attive per il lavoro, servizi di welfare più efficaci, sostegno alla conciliazione tra vita professionale e familiare e strumenti di tutela contro ogni forma di violenza rappresentano passaggi fondamentali per costruire una società più giusta.

Investire sulle donne e sui giovani significa, in definitiva, investire sul futuro della Basilicata. Solo creando condizioni reali di inclusione, partecipazione e crescita sarà possibile rafforzare le comunità locali, contrastare lo spopolamento e dare nuova energia allo sviluppo del territorio.