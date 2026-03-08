Bari: inaugurata la decima edizione di Levante PROF, la fiera di riferimento per l’enogastronomia e l’ospitalità

È stata inaugurata la decima edizione di Levante PROF, la più completa fiera internazionale del Sud Italia dedicata ai settori dell’alimentazione, panificazione, pasticceria, pizzeria e pasta fresca, gelateria, birra, vino, bar, ristorazione, confezionamento, pubblici esercizi, hotellerie e mixology, in programma alla Fiera del Levante di Bari fino a mercoledì 11 marzo.

All’inaugurazione ufficiale hanno partecipato Francesco Paolicelli, assessore all’Agricoltura e allo Sviluppo Rurale della Regione Puglia, Pietro Petruzzelli, assessore allo Sviluppo Locale con delega allo Sviluppo Economico del Comune di Bari, Gaetano Frulli, presidente della Nuova Fiera del Levante, Lucia Di Bisceglie, presidente della Camera di Commercio di Bari, ed Edgardo Amendola, organizzatore della manifestazione.

«Siamo in una fase di crescita e, come Regione – ha commentato l’assessore all’Agricoltura della Regione Puglia, Francesco Paolicelli – siamo orgogliosi di sostenere le aziende che portano le eccellenze pugliesi sulle tavole italiane e internazionali.

Il nostro obiettivo è chiaro: valorizzare la filiera corta e investire con decisione nella trasformazione dei prodotti locali. Non ignoriamo però le criticità, in particolare il costante aumento dei costi di carburante e pesticidi.

Porterò questo tema all’attenzione della prossima Commissione Politica Agricola con i miei omologhi regionali, per avviare un confronto diretto con i Ministeri dell’Agricoltura e dell’Economia e individuare interventi concreti a supporto del settore».

«Questa è una fiera importante per la città di Bari – ha dichiarato l’assessore allo Sviluppo Locale del Comune di Bari, Pietro Petruzzelli – anche se la sua dimensione è naturalmente sovra-territoriale e sovra-regionale. Il mondo dell’Ho.Re.Ca. cittadino ha saputo fare la differenza, contribuendo a trasformare Bari in una città sempre più attrattiva.

La professionalità del settore della somministrazione e dei pubblici esercizi ha reso Bari capace di attrarre visitatori e operatori».

Dopo l’inaugurazione, è intervenuto anche il sindaco di Bari, Vito Leccese, che ha dichiarato: «Questo evento rappresenta sempre una buona occasione per testimoniare la vicinanza dell’amministrazione comunale ai tanti operatori che, con il loro lavoro, hanno contribuito alla crescita della città, non solo nel settore enogastronomico.

Levante PROF, giunta alla sua decima edizione, è una manifestazione importante perché offre l’opportunità di migliorare l’offerta per il turismo e l’intrattenimento, accompagnando le attività del settore verso standard qualitativi sempre più elevati.

Per farlo dobbiamo puntare su professionalità e qualità, senza però perdere di vista l’autenticità: un valore identitario che dobbiamo continuare a custodire e valorizzare».

La giornata inaugurale è stata scandita da un ricco programma di appuntamenti. Tra i principali: le dimostrazioni di gelateria a cura degli ambasciatori Mario Serani e Claudio Bove (Associazione Italiana Gelatieri); il seminario tematico “Il tè in Ho.Re.Ca: come trasformare l’acqua in oro” curato da Goloasi; e i percorsi esperienziali su impasti e profumi dell’arte bianca, coordinati dalla Federazione Italiana Panificatori e Affini (FIPPA). A completare l’offerta, cooking show e masterclass distribuiti tra i vari stand della fiera.

Con oltre 400 brand e 250 espositori su una superficie di 20.000 metri quadrati, la manifestazione si conferma un hub fondamentale per il settore. Il calendario della kermesse offre agli operatori contest, corsi di aggiornamento e convegni tematici, consolidando il ruolo dell’evento come momento chiave di formazione e networking.

«Ogni mese, in Fiera del Levante – ha detto il presidente della Nuova Fiera del Levante, Gaetano Frulli – siamo riusciti a programmare eventi di alto livello, capaci di intercettare le esigenze reali dei comparti produttivi.

Levante PROF si inserisce pienamente in questo percorso: è una fiera dedicata a un ambito in pieno fermento, che oggi richiede competenze, qualità e personale adeguatamente formato.

È una manifestazione altamente specializzata, con numeri significativi, espositori nazionali e internazionali e contenuti di grande attualità.

Un luogo in cui è possibile fare matching, scoprire nuove attrezzature, conoscere le tendenze del mondo Ho.Re.Ca. e confrontarsi con gli operatori del comparto. Una fiera che mette davvero al centro l’imprenditore, offrendo in un unico spazio strumenti, soluzioni e opportunità per innovare e far crescere la propria attività».

Tra gli appuntamenti più attesi torna il Premio Trofeo PuntoIT, tappa ufficiale della Coppa Italia di Gelateria 2026, organizzato in collaborazione con l’Associazione Italiana Gelatieri e la rivista di settore puntoIT.

Il concorso si svolgerà martedì 10 marzo alle ore 13 e coinvolgerà maestri gelatieri provenienti da tutta Italia, culminando alle ore 15.30 con la premiazione del Miglior Gelato Artigianale all’olio extravergine di oliva.

Ampio spazio sarà dedicato anche alla panificazione e alla pasticceria, con corsi e dimostrazioni sui grandi lievitati.

Tra questi spicca l’ottava edizione del concorso Divina Colomba, che mercoledì 11 marzo premierà le migliori produzioni artigianali nelle categorie tradizionale, al cioccolato e salata.

«I numeri di questa edizione – dichiara l’organizzatore della manifestazione, Edgardo Amendola – confermano la centralità dell’evento, con la partecipazione di 250 realtà specializzate nel comparto.

La novità principale riguarda l’ampliamento del piano espositivo, con una crescente partecipazione diretta delle aziende produttrici. Pur restando fondamentale il ruolo dei concessionari, la scelta di molti brand di esporre direttamente ha permesso di presentare le ultime innovazioni in modo più capillare e diretto».

La fiera resterà aperta fino a mercoledì 11 marzo dalle ore 10 alle ore 19. L’ingresso è riservato agli operatori del settore.