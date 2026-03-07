Rinascita Lagonegro-Abba Pineto, pomeriggio di grande volley al Palasport di Villa d’Agri Coach Waldo Kantor: “Servirà la nostra versione migliore”

MARSICOVETERE (Potenza) – Domani pomeriggio a partire dalle ore 18.00, si chiude il primo mini tour de force di questo intenso finale di stagione. Al Palasport di Villa d’Agri, la Rinascita Volley Lagonegro scende in campo per la terza partita in una settimana (9^giornata del girone di ritorno della serie A2 Credem Banca) affrontando un avversario di altissimo livello: l’Abba Pineto, vicecapolista del campionato e vincitrice della Del Monte Coppa Italia di Serie A2, storico traguardo conquistato lo scorso 22 febbraio nella Finale contro la Tinet Prata di Pordenone.

Per i biancorossi di coach Waldo Kantor si tratta di un appuntamento delicato e allo stesso tempo affascinante. Dopo le due trasferte consecutive – prima a Catania e poi a Taranto – capitan Fortunato e compagni tornano davanti al proprio pubblico con la voglia di rimettersi subito in marcia. La classifica racconta di una Rinascita ancora saldamente al sesto posto con 32 punti, in piena zona playoff, a cinque giornate dal termine della regular season. Un patrimonio da difendere e, possibilmente, da rafforzare, anche per mantenere a distanza la zona retrocessione, che al momento resta lontana otto lunghezze.

L’ultima uscita sul campo della Prisma La Cascina Taranto, nonostante lo zero nella casella dei punti e il 3-0 finale per i padroni di casa, ha comunque lasciato indicazioni positive allo staff tecnico. Una gara combattuta, come dimostrano anche i parziali tirati, e che ha coinciso con un traguardo importante per il tecnico argentino della Rinascita, arrivato a quota 200 panchine in Serie A in Italia: “Contro Taranto abbiamo disputato una partita di buon livello – ha spiegato Kantor – siamo rimasti dentro tutti i set e abbiamo giocato con grande attenzione e spirito di sacrificio. È vero, non siamo riusciti a raccogliere punti, ma la squadra ha lottato su ogni pallone e ha mostrato una buona qualità di gioco contro un avversario molto forte. In alcuni momenti decisivi dei parziali ci è mancata un po’ di lucidità, ma la prestazione complessiva resta positiva”.

Archiviata la trasferta ionica, la Rinascita ha immediatamente voltato pagina. Da giovedì il gruppo è tornato al lavoro con la consapevolezza di avere davanti una delle sfide più impegnative della stagione: “I ragazzi sono rientrati in palestra con grande disponibilità e voglia di preparare al meglio questa partita – ha proseguito l’allenatore biancorosso – quando il calendario propone gare così ravvicinate bisogna essere pronti ad adattarsi rapidamente. Lo staff è abituato a lavorare in queste condizioni e in automatico si attiva per studiare gli avversari anche con pochi giorni a disposizione”.

L’IDENTIKIT DELL’AVVERSARIO – Dall’altra parte della rete ci sarà una delle squadre più in forma del campionato. L’Abba Pineto, sapientemente orchestrata da mister Simone Di Tommaso, arriva a Villa d’Agri forte di una stagione di altissimo livello, certificata – come detto all’inizio – dalla recente conquista del trofeo tricolore, dall’attuale secondo posto in classifica con 42 punti (15 vittorie e sei sconfitte) e da un roster ricco di qualità ed esperienza. Mattia Catone è il regista di un sestetto che può contare sulla vena offensiva dell’opposto brasiliano Matheus Krauchuk (349 punti finora conditi da 42 ace) e di due schiacciatori di notevole affidamento come Paolo Luigi Di Silvestre (ex della gara per aver indossato la maglia della Rinascita nella stagione 2021/22) e Karli Allik (46 ace in campionato). Matteo Zamagni (450 presenze in serie A) e Stefano Trillini (223) costruiscono l’esperta catena centrale, mentre il 21enne romano Flavio Morazzini si è imposto con le sue qualità per presidiare la seconda linea.

“Pineto è probabilmente la squadra che sta meglio al momento – ha sottolineato il tecnico argentino – la vittoria della Coppa Italia conferma il valore di un gruppo costruito per stare ai vertici e per puntare alla promozione in SuperLega. Hanno giocatori di grande livello come Allik, Krauchuk e Trillini, tra i migliori interpreti del campionato nei rispettivi ruoli. Non servono molte parole per descriverne il valore”.

La Rinascita, però, vuole giocarsi fino in fondo le proprie carte. Anche e soprattutto davanti al pubblico di Villa d’Agri, che nelle partite più difficili ha sempre saputo trasformarsi in un alleato prezioso. “Noi giochiamo in casa e daremo tutto quello che abbiamo – ha concluso Kantor – sarà una partita molto intensa sia dal punto di vista tecnico che agonistico. Per affrontare una squadra come Pineto servirà la versione migliore della Rinascita”.

La sfida di domani riporta inevitabilmente alla mente anche il confronto dell’andata al Pala Santa Maria, dove i biancorossi furono costretti a cedere 3-0 di fronte alla solidità della formazione abruzzese. Una gara che, però, segnò anche un momento significativo per la stagione della Rinascita: l’esordio assoluto di Alex Andonovic dopo il lungo stop per infortunio. Lo schiacciatore serbo tornò proprio quella sera a calcare il taraflex e domani sarà uno dei protagonisti più attesi della gara. Da valutare, invece, le condizioni di Diego Cantagalli.

Gli arbitri saranno Maurizio Merli e Rosario Vecchione. Consueta diretta televisiva su DAZN.