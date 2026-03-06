Venosa, truffa anziano di 87 anni

Fingendo di essere un carabiniere, ha tentato di truffare un anziano 87enne, ma, a Venosa (Potenza), un uomo di 41 anni, residente in Campania, è stato fermato dai veri militari dell’Arma prima che l’estorsione si concretizzasse.

I Carabinieri sono intervenuti dopo una segnalazione fatta al 112 dal figlio dell’anziano. Il gip di Potenza ha convalidato l’arresto, disponendo per il 41enne – che ha precedenti penali – la custodia cautelare in carcere.