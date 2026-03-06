Matera, chiusura della chirurgia senologica: la nota dell’Asm

L’Azienda sanitaria di Matera (Asm) interviene sulla riorganizzazione delle attività di senologia all’ospedale Madonna delle Grazie, chiarendo il nuovo assetto previsto dalla rete oncologica regionale.

Secondo quanto spiegato dall’azienda sanitaria, il Coordinamento centrale della Rete oncologica di Basilicata (Rob) ha definito uno specifico Percorso diagnostico terapeutico assistenziale (Pdta) dedicato al tumore della mammella. Il documento stabilisce l’intero iter di presa in carico delle pazienti e la distribuzione delle attività tra le diverse strutture sanitarie della regione.

All’interno di questo sistema, il presidio ospedaliero di Matera è stato inserito come Presidio di assistenza senologica (Pas) e continuerà a svolgere numerose funzioni nel percorso di cura. Tra le attività previste rientrano lo screening, la presa in carico delle pazienti, le attività amministrative e prescrittive, la diagnosi di primo livello e gli approfondimenti diagnostici, la prima visita oncologica e il follow-up, oltre al monitoraggio dell’aderenza al percorso terapeutico. A Matera saranno inoltre garantite le terapie orali e il coordinamento dell’assistenza domiciliare integrata.

Gli interventi chirurgici, invece, saranno effettuati nelle Breast Unit dell’Irccs Crob di Rionero in Vulture e dell’Azienda ospedaliera regionale San Carlo di Potenza, dove è stata concentrata la casistica chirurgica.

Nonostante lo spostamento delle operazioni in altre strutture, l’Asm sottolinea che il chirurgo senologo dell’ospedale di Matera parteciperà alle sedute operatorie, seguendo direttamente anche la fase chirurgica del percorso di cura delle pazienti.

L’azienda sanitaria evidenzia inoltre che la riorganizzazione risponde a criteri di razionalizzazione e alla necessità di concentrare gli interventi in centri con volumi adeguati di attività, come previsto anche dal monitoraggio del Ministero della Salute sui Livelli essenziali di assistenza (Lea).

Infine, l’Asm fa sapere che è allo studio, insieme al Dipartimento regionale della Salute e ai professionisti della rete oncologica lucana, la possibilità di eseguire in futuro interventi selezionati anche presso l’ospedale Madonna delle Grazie di Matera.