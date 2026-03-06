Kickboxing, Francesco Sarubbi ai Campionati Italiani di Riccione

Il 7 e l’8 marzo 2026 la città di Riccione ospiterà i Campionati Italiani Assoluti di categoria di kickboxing, dedicati alle discipline Ring, Muay Thai e Sambo. Un appuntamento importante nel panorama degli sport da combattimento che vedrà sfidarsi atleti provenienti da tutta Italia.

Tra i partecipanti ci sarà anche l’atleta lucano Francesco Sarubbi, della palestra Golden BodyGym di Francavlla In Sinni, pronto a confrontarsi con avversari di alto livello in una competizione di grande prestigio.

Sarubbi arriva a questo appuntamento dopo il buon risultato ottenuto nella fase del Campionato regionale di Potenza, disputato lo scorso 1° febbraio nella città di Potenza, dove è riuscito a conquistare il terzo posto, salendo sul podio.

L’atleta è allenato dal maestro Davide Pastore, guida tecnica della ASD The Best Fighters Team, che lo ha seguito nella preparazione in vista di questo importante appuntamento sportivo.

Per Sarubbi si tratta della prima esperienza sul ring, dove affronterà atleti con maggiore esperienza e numerosi incontri alle spalle. Una sfida impegnativa, ma allo stesso tempo un’importante occasione di crescita sportiva.

Durante la competizione l’atleta metterà in pratica il lavoro svolto negli ultimi mesi in palestra, portando sul ring la preparazione tecnica e gli insegnamenti ricevuti dal suo allenatore. L’obiettivo è accumulare esperienza, confrontarsi con atleti di livello nazionale e proseguire il proprio percorso di crescita nel mondo della kickboxing