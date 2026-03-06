Inaugurazione della “Panchina della Gentilezza” e del “Punto Bookcrossing” a Senise

Un nuovo simbolo di solidarietà, cultura e condivisione arricchirà la villa comunale di Senise. Venerdì 6 marzo 2026, alle ore 15:30, l’Inner Wheel Club di Senise Sinnia inaugurerà la “Panchina della Gentilezza” e il “Punto Bookcrossing”, due iniziative che uniscono valori di civiltà, rispetto e amore per la lettura.

L’evento, promosso nell’ambito dell’anno sociale 2025/2026 del club, si inserisce nel tema internazionale “Fatti Avanti e Dai l’Esempio”, un invito concreto a diffondere buone pratiche e a promuovere gesti di gentilezza nella comunità.

Alla cerimonia interverranno:

Lucia Franchino , Presidente dell’Inner Wheel Club di Senise Sinnia 2025/26

Eleonora Castronuovo , Sindaco della Città di Senise

Lucia Tuzio , Assessore alla Cultura, al Turismo e alla Pubblica Istruzione

La Panchina della Gentilezza rappresenta un luogo simbolico dove fermarsi, riflettere e riscoprire il valore del rispetto reciproco. Accanto ad essa, il Punto Bookcrossing offrirà ai cittadini la possibilità di scambiare libri liberamente, favorendo la diffusione della cultura e la condivisione del sapere.

L’iniziativa mira a rendere la villa comunale non solo uno spazio di incontro, ma anche un centro di crescita culturale e sociale, dove piccoli gesti quotidiani possono contribuire a costruire una comunità più unita e consapevole.

Un appuntamento da non perdere per chi crede nella forza della gentilezza e nella magia dei libri.